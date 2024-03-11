Фанат костюмів і вишуканих аксесуарів: уроки стилю Роберта Дауні-молодшого

Якщо ти хочеш одягатися, як найвідоміший герой коміксів на великому екрані, тут ти знайдеш вичерпну інструкцію, як це зробити, або принаймні мріяти про це. Гайда вивчати уроки стилю від Роберта Дауні-молодшого, котрий 11 березня отримав Оскар.

Ми пояснюємо, що потрібно вибрати, щоб бути схожим на Залізну Людину. Цього разу під нашим прицілом Роберт Дауні-молодший. Гайда надихатися іконою еталонних образів для червоних доріжок і не тільки!

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У костюмі супергероя Залізної людини чи без нього, вишуканість, яка виходить від Роберта Дауні, не викликає сумнівів. Візьмемо для прикладу фільм "Суддя". Його втілення адвоката Хенка Палмера, успішного чоловіка з характером, стилем і безпекою, який розтоплює будь-яку жінку, є дуже привабливим для наслідування. Якщо ти хочеш бути схожим на нього або хочеш носити такий самий костюм, тобі краще мати ці ключові речі у своїй шафі.

Краватка-боло замість метелика на "Оскарі-2024"

Коротко про образ на церемонії "Оскар-2024", де Роберт Дауні-молодший отримав Оскар за роль Льюїса Штрауса у стрічці "Оппенгеймер". На премії він з'явився у костюмі від Saint Laurent. Замість краватки-метелика Дауні-молодший обрав типову для вестернів краватку-боло, а замість штанів-кльош – плісировані штани прямого крою, які прикривали його лаковані туфлі. Як і Раян Гослінг, Дауні-молодший поєднує чорну сорочку з чорним піджаком.

Класичний костюм

Дауні-молодший – типовий герой, який виглядає бездоганно з голови до ніг. У нього елегантний і формальний стиль. Для нього гроші не є проблемою, оскільки він звик отримувати те, що хоче, і любить носити найкращі костюми. Кожен чоловік має гарний вигляд у костюмі, тому не обманюй себе, але ніколи не забувай носити краватку в тон, як у нього.

Костюм у клітинку

Неможливо не помітити костюм у клітинку Дауні-молодшого, який доповнюють кросівки, краватка-метелик і незмінні круглі окуляри. Актор високо цінується і завжди в пошані у прихильниць і чергових модниць. Якщо ти хочеш наслідувати його, це дуже просто.

Вища елегантність: смокінг

Ми бачили його в класичному чорному смокінгу з білою сорочкою і метеликом... Хоча він також наважується носити спортивне взуття зі смокінгом і, на диво, містер Дауні-молодший не схожий на офіціанта розкішного готелю! Будемо реалістами і виберемо найбільш класичний з його стилів. Для особливого випадку тобі підійде чорний смокінг.

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Костюм-трійка

Костюм-трійка – це визначення елегантності par excellence. Стиль Роберта Дауні-молодшого визначає те, що він знає, як поєднувати кольори. Ідея полягає в тому, що піджак і штани одного кольору, але краватка іншого тону. Хоча він дуже зухвалий і також любить пастельні кольори, тобі не доведеться придумувати щось подібне, щоб стати чоловіком зі стилем.

Формальна елегантність

Якщо тобі потрібно відвідати офіційний захід, який вимагає наявності костюма, наслідуй унікальний стиль Роберта Дауні-молодшого. Актор здебільшого вдається до чорних костюмів на різноманітних червоних доріжках. Залежно від випадку і для додання останнього штриху, ти можеш поєднувати його з бантом замість краватки, або безпосередньо з перлинно-сірою сорочкою.

Однотонна сорочка

Чорна, біла або повсякденна, сорочка завжди додасть тобі вишуканості. Вона ідеально підходить для того, щоб виглядати офіційно і добре одягненим на будь-яку подію. Обирай між базовими кольорами, такими як чорний та білий.

Аксесуари

Не забувай, що аксесуари ніколи не залишаються непоміченими і додають елегантності твоєму стилю. Це дуже базовий ключовий аксесуар. З костюмом і в кросівках це одна з відмінних рис Роберта, в якій він без вагань відвідує презентації та інші дуже елегантні червоні килимові доріжки у верхньому одязі і набагато більш спортивному взутті внизу. Складний біном, над яким треба вміти багато працювати, щоб не впасти в стан "хочу і не можу", але це не так складно, як здається.

Ти можеш вибрати нейтральні кольори для одягу, тому що ми не Роберт Дауні-молодший, який носить яскраві, сміливі кольори на своєму одязі. Дотримуйся базових кольорів: чорний, білий, бежевий, хакі, темно-синій, сірий тощо. Ці кольори елегантні та вишукані.

Маючи стиль, який можна назвати сучасним і сміливим, Дауні-молодший не боїться одягатися так, як йому личить, і поєднує класичні елементи з дозуванням спортивного стилю. Дзеркальні окуляри проти сонця, костюм на замовлення, спланована колірна палітра і завжди укладене волосся – візитна картка актора.

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