Фанат костюмов и изысканных аксессуаров: уроки стиля Роберта Дауни-младшего

Если ты хочешь одеваться, как самый известный герой комиксов на большом экране, здесь ты найдешь исчерпывающую инструкцию, как это сделать, или по крайней мере мечтать об этом. Айда изучать уроки стиля от Роберта Дауни-младшего, который 11 марта получил Оскар.

Мы объясняем, что нужно выбрать, чтобы быть похожим на Железного Человека. На этот раз под нашим прицелом Роберт Дауни-младший. Айда вдохновляться иконой эталонных образов для красных дорожек и не только!

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В костюме супергероя Железного человека или без него, изысканность, которая исходит от Роберта Дауни, не вызывает сомнений. Возьмем для примера фильм "Судья". Его воплощение адвоката Хэнка Палмера, успешного мужчины с характером, стилем и безопасностью, который растапливает любую женщину, является очень привлекательным для подражания. Если ты хочешь быть похожим на него или хочешь носить такой же костюм, тебе лучше иметь эти ключевые вещи в своем шкафу.

Галстук-боло вместо бабочки на "Оскаре-2024"

Коротко об образе на церемонии "Оскар-2024", где Роберт Дауни-младший получил Оскар за роль Льюиса Штрауса в фильме "Оппенгеймер". На премии он появился в костюме от Saint Laurent. Вместо галстука-бабочки Дауни-младший выбрал типичный для вестернов галстук-боло, а вместо брюк-клеш – плиссированные брюки прямого кроя, которые прикрывали его лакированные туфли. Как и Райан Гослинг, Дауни-младший сочетает черную рубашку с черным пиджаком.

Классический костюм

Дауни-младший – типичный герой, который выглядит безупречно с головы до ног. У него элегантный и формальный стиль. Для него деньги не являются проблемой, поскольку он привык получать то, что хочет, и любит носить лучшие костюмы. Каждый мужчина хорошо выглядит в костюме, поэтому не обманывай себя, но никогда не забывай носить галстук в тон, как у него.

Костюм в клетку

Невозможно не заметить костюм в клетку Дауни-младшего, который дополняют кроссовки, галстук-бабочка и неизменные круглые очки. Актер высоко ценится и всегда в почете у поклонниц и дежурных модниц. Если ты хочешь подражать его, это очень просто.

Высшая элегантность: смокинг

Мы видели его в классическом черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой... Хотя он также осмеливается носить спортивную обувь со смокингом и, на удивление, мистер Дауни-младший не похож на официанта роскошного отеля! Будем реалистами и выберем наиболее классический из его стилей. Для особого случая тебе подойдет черный смокинг.

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Костюм-тройка

Костюм-тройка – это определение элегантности par excellence. Стиль Роберта Дауни-младшего определяет то, что он знает, как сочетать цвета. Идея заключается в том, что пиджак и брюки одного цвета, но галстук другого тона. Хотя он очень дерзкий и также любит пастельные цвета, тебе не придется придумывать что-то подобное, чтобы стать мужчиной со стилем.

Формальная элегантность

Если тебе нужно посетить официальное мероприятие, которое требует наличия костюма, подражай уникальному стилю Роберта Дауни-младшего. Актер в основном прибегает к черным костюмам на различных красных дорожках. В зависимости от случая и для придания последнего штриха, ты можешь сочетать его с бантом вместо галстука, или непосредственно с жемчужно-серой рубашкой.

Однотонная рубашка

Черная, белая или повседневная, рубашка всегда придаст тебе изысканности. Она идеально подходит для того, чтобы выглядеть официально и хорошо одетым на любое событие. Выбирай между базовыми цветами, такими как черный и белый.

Аксессуары

Не забывай, что аксессуары никогда не остаются незамеченными и добавляют элегантности твоему стилю. Это очень базовый ключевой аксессуар. С костюмом и в кроссовках это одна из отличительных черт Роберта, в которой он без колебаний посещает презентации и другие очень элегантные красные ковровые дорожки в верхней одежде и гораздо более спортивной обуви внизу. Сложный бином, над которым надо уметь много работать, чтобы не впасть в состояние "хочу и не могу", но это не так сложно, как кажется.

Ты можешь выбрать нейтральные цвета для одежды, потому что мы не Роберт Дауни-младший, который носит яркие, смелые цвета на своей одежде. Придерживайся базовых цветов: черный, белый, бежевый, хаки, темно-синий, серый и тому подобное. Эти цвета элегантные и изысканные.

Имея стиль, который можно назвать современным и смелым, Дауни-младший не боится одеваться так, как ему подходит, и сочетает классические элементы с дозировкой спортивного стиля. Зеркальные очки против солнца, костюм на заказ, спланированная цветовая палитра и всегда уложенные волосы – визитная карточка актера.

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Хочешь вдохновиться? Инвестируйте в джинсы, сочетание цветов и неожиданные узоры, найди время, чтобы сменить свой старый пиджак и сделать прическу в любимом барбершопе, и не забудь дополнить строгий костюм спортивной обувью. Будь супергероем своего стиля!