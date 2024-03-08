Еліас Педроса, креативний директор Oculto Hair Club, розповів про чотири образи, які, на його думку, підкорять нас у найближчі місяці. Гайда дивитися і надихатися на зміни!

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1. Вільні кучері Тімоті Шаламе

Стрижка Тімоті, безсумнівно, стала однією з найбільш популярних у салонах по всьому світу. Незалежно від того, чи це бічний проділ, чи проділ по центру, але завжди невимушений і фактурний, він однаково надихає на елегантність і стиль, а також дуже пасує власникам хвилястого волосся. А якщо стрижка правильно підібрана, її легко укладати вдома. Щоб стрижка була ідеальною, важливо, щоб секції волосся були симетричними і мали контрольований об'єм, інакше легко перейти межу між елегантністю і катастрофою.

Для догляду в домашніх умовах тобі знадобляться лише пальці та засіб, який контролює кучерявість і допомагає визначити природну хвилю. Нанеси засіб на вологе (підсушене рушником) волосся і розподіли його по всій гриві, включаючи бакенбарди і потилицю. Потім за допомогою гребінця розділи волосся на проділ або спрямуй його в потрібному напрямку, а потім розчеши пальцями. Нарешті, дай волоссю висохнути природним чином, не торкаючись його в процесі. Якщо ти будеш дотримуватися цих кроків, твоя зачіска буде бездоганною.

2. Довгий помпадур від Енцо Вогрінчича

Довгий помпадур від Енцо Вогрінчича – це те саме, що кучеряве волосся від Тімоті Шаламе для текстурованого волосся. Іншими словами, це абсолютний тренд 2024 року. Елегантна, природна і невимушена, вона має гарантований успіх. У цій стрижці симетрія є ключовим моментом. Ось чому деталі повинні бути добре виконані, а також важливо подбати про об'єм і текстуру верхньої частини, щоб надати їй контроль.

Для укладання можна використовувати легкий мус або віск, який не забезпечує надто сильної фіксації, і наносити його пальцями на злегка вологе волосся. Після досягнення бажаного вигляду дай зачісці висохнути на повітрі, не торкаючись її. Таким чином, твоє волосся буде утримуватися на місці, але залишатиметься гнучким, з дуже природними рухами. Це також дуже універсальна зачіска, яку можна носити як на урочисту подію, так і в повсякденному житті. Щоб підтримувати її в ідеальному стані, тобі потрібно робити її кожні п'ять – шість тижнів.

3. Стрижка Дрю Старки

Стрижка каре ніколи не виходить з моди, і хоча може здатися, що це просто ультракоротка стрижка, правда в тому, що вона змінюється і еволюціонує відповідно до тенденцій кожного року. Якщо раніше всі були поголені з градієнтними боками, ідеальними контурами і бакенбардами, то цього року це вже не так. Найкраще в цій стрижці те, що її не потрібно укладати, а в салоні ми використовуємо ножиці для текстурування, щоб отримати ефект "пір'я" по всьому волоссю.

Хоча ми рекомендуємо підстригати волосся кожні три тижні, якщо ти хочеш скористатися перевагами довжини, коли воно відросте, актор, модель і фігурист Еван Мок показує нам, як це зробити. Після миття волосся підніми коріння феном, щоб зробити зачіску більш пухнастою. Після висихання, використовуючи матовий віск, уклади волосся з боків і зверху донизу. На завершення поправ пасма пальцями, поки не досягнеш бажаного стилю, і трохи скуйовдь бахрому, щоб надати зачісці більш невимушеного вигляду.

4. Кефаль-піксі від Остіна Батлера

Після 2023 року, повної кефалі, ця стрижка еволюціонує в більш елегантний, богемний образ. Ми залишаємо позаду вицвілий каре з виголеними машинкою боками і переходимо до версії на півдорозі між піксі і каре, але з чубчиком. Це образ, який, безсумнівно, набуде популярності цього року, і який носять, або нещодавно носили, такі абсолютні еталони стилю, як Остін Батлер, Ману Ріос і Джейкоб Елорді.

Цю стрижку можна визначити як маскулінний піксі (дуже м'які натуральні бакенбарди, боки і верхня частина між довгою і короткою, але дуже текстуровані і з великою кількістю руху), змішані з довшою потилицею, схожою на кефаль, але набагато більш контрольованою і інтегрованою в решту волосся.

Пройшли ті часи, коли розрізи з боків підкреслювали потилицю. Ключ до цього образу – те, як ти його укладеш. Ти можеш вибрати більш ельфійську версію, уклавши волосся вниз за допомогою матового воску, або ж забрати його назад у вигляді чубчика, використовуючи віск, який додасть блиску і контролю над волоссям. В обох випадках тобі знадобляться лише руки та засіб. Нанеси невелику кількість воску на руки і розігрій, щоб розподілити його по всій долоні та пальцях. Потім повільно проведи пальцями по волоссю в тому напрямку, який тобі найбільше підходить, не прагнучи до ідеальної укладки, залишаючи кілька пасом трохи скуйовдженими і добре позиціонуючи бакенбарди та зону бахроми.

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Спробуй і ти одну з цих зачісок. Гарантуємо, тобі сподобається!