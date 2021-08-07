Метью Солан, редактор Harvard Men's Health Watch, теж люто ненавидів біг. Але з часом він виявив крутий трюк, з допомогою якого ненависть швидко змінилася на справжню любов.

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Незначні зусилля, великі переваги

Необов'язково пробігати марафон, щоб відчути користь для здоров'я від бігу. У метааналізі, опублікованому у Британському журналі спортивної медицини, більш докладно розглядається біг. Учені вивчили близько 14 досліджень за участю понад 232 тисяч людей. Виявилося, що:

біг один раз на тиждень тривалістю менш як 50 хвилин уже приносить користь для здоров'я, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань.



Біг позитивно впливає на серцево-судинну систему / Фото Unsplash

Легка посадка

Хороший спосіб знизити поріг бігу – почати з програми бігу / ходьби. При такому розкладі ти короткий час бігаєш у зручному для тебе темпі, а потім робиш перерву для ходьби, поки твоє тіло не відновиться. Ти повторюєш цей цикл протягом певного часу або певної відстані.

Мета полягає в тому, щоб поступово збільшувати час бігу і скорочувати час ходьби доти, поки ти не будеш тренуватися у стабільному темпі хоча б 20 – 25 хвилин.

Як виглядає схема бігу для початківців

Біжи 1 – 2 хвилини та ходи 4 – 5, поки повністю не відновишся. Повтори цей цикл 5 разів. Виконуй цей розпорядок двічі на тиждень (але не 2 дні поспіль) і через один або два тижні збільш час бігу до 3 – 4 хвилин, перейшовши на ходьбу протягом 2 – 3 хвилин. Також повтори цей цикл 5 разів.



Новачкам варто чергувати біг з ходьбою / Фото Unsplash

Якщо ти набереш 20 хвилин бігу з невеликими перервами на ходьбу або взагалі без них, ти зможеш налаштувати час бігу і ходьби відповідно до твоїх тренувальних цілей. Наприклад, ти хочеш бігати довше або швидше або просто пробігати певну дистанцію. Це все можливо.

"Можливості безмежні, і це перетворило мене на людину, яка любить бігати. Коли я зрозумів, що біг – це індивідуальне заняття, яке необов'язково має відповідати певним рекомендаціям або очікуванням, я почав отримувати від нього задоволення. Тепер я бігаю так довго, швидко і часто, як хочу сам. При цьому я не забуваю, що кожна хвилина бігу витрачена мною не даремно", – наголошує Солан.

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Ти теж можеш спробувати використати цей трюк, щоб полюбити біг. Головне пам'ятати, що не варто відразу ж бігти 5 кілометрів, витискаючи з себе максимум. Йди малими, але впевненими кроками до своєї цілі. І буде тобі щастя!