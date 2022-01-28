Як отримати максимум від бігу взимку: поради марафонця Раяна Голла

Є ті, хто бігає цілий рік. А є ті, хто досі вагається, чи варто це робити взимку. Саме для останніх марафонець Раян Голл поділився кількома порадами.

Раян Голл набрав м'язову масу та силу відтоді, як пішов з бігу на довгі дистанції ще у 2016 році. Задля справедливості варто зазначити, що за ним досі рахується кілька рекордів США по найшвидшому марафону та напівмарафону. І, як ти розумієш, біг нікуди не зникнув з його життя. Ба більше, наш герой ділиться корисними порадами для тих, хто хоче почати бігати взимку.

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Як зробити біг взимку ефективним

1. Потурбуйся про тепло

Перш за все, переконайся, що ти залишаєшся у теплі. Голл рекомендує приділяти особливу увагу твоїм рукам і ногам.

Це області нашого тіла, де ми можемо дуже добре віддавати тепло, коли ми перегріваємося, і саме там ми зможемо справді добре отримувати тепло,

– підкреслює Голл.

Тому, на його думку, потрібно вибрати якісні рукавички, шкарпетки й інші аксесуари, які триматимуть ці області тіла в теплі.

2. Сплануй маршрут

Також варто спланувати час і маршрут бігу, які дозволять тобі триматися якомога далі від тіні. Голл наголошує на тому, що бігти під прямим сонячним промінням менш холодно та значно приємніше.

Спробуйте відкласти тренування та пробіжки, поки ви не опинитеся на сонці,

– каже він.

3. Якщо надто холодно – біжи у залі

Голл додає, що також важливо розуміти, що при надто низьких температурах краще бігати не на свіжому повітрі, а в тренажерному залі.

Якщо нижче 20 градусів, я віддаю перевагу приміщенню. Ви, як і раніше, можете розігріватися на вулиці... Але ви отримаєте якісніше тренування на біговій доріжці всередині. Це моя особиста думка,

– наголошує марафонець.

4. Пам'ятай про розминку

Також Голл пропонує зробити додаткову розминку, адже біг на холоді може нести більший ризик травм м'язів, суглобів і зв'язок. Не забувай також про те, що під час бігу може бути слизько. Тож твоя задача – бути максимально обережним, щоб з пробіжки не потрапити у травмпункт.



Важливою перед зимовими пробіжками є розминка / Фото Benjamin Huggett

5. Винагороджуй себе

Наостанок Голл рекомендує винагородити себе чимось теплим і смачним за те, що ти не боїшся стихії. Але це не означає, що потрібно відразу ж бігти в улюблений фастфуд. Домовилися?

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Візьми на озброєння поради Раяна Голла, якщо ти наважився бігати взимку. З їхньою допомогою ти зможеш отримати максимум задоволення та користі від цього приємного заняття.

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Текст публікації Раяна Голла

Поради з бігу взимку:

1. Залишайтеся в теплі, зосереджуйтеся на теплі рук і ніг. Це принесе вам найбільшу користь, адже саме ці частини нашого тіла найкраще регулюють температуру тіла.

2. Використовуйте бігову доріжку для великих тренувань, коли температура опускається нижче 20 градусів. Краще проводити якісніше тренування, але в приміщенні.

3. Погоня за сонцем. Дивовижно, наскільки по-різному відчувається мороз на сонці у порівнянні з тінню.

4. Робіть додаткову розминку перед тренуванням, щоб знизити ризик травм через холодні м'язи, зв'язки та суглоби.

5. Винагороджуйте себе чимось теплим і смачним за те, що не боїтеся стихії.