Як отримати максимум задоволення від сексу: поради експертки

Кожен з нас хотів би щоразу дарувати своїй партнерці незабутнє задоволення та фантастичний оргазм. І саме з цією метою 30-річна Она Артіст з Нью-Йорка, яка знається на сексі, дала кілька порад.

Вона розповіла, що варто робити у ліжку, а що – ні. Візьми на озброєння поради дівчини, чия аудиторія в інстаграмі налічує понад 4,9 мільйона підписників. Повір, вона щось та й знає у тому, що подобається панянкам у сексі.

Варте уваги Якісна – не замерзає: руйнуємо цей та інші популярні міфи про горілку

Вона наголосила на тому, що ти повинен бути пильним, дбати про неї. Нехай її потреби будуть важливішими, ніж твої.

Зробіть її бажання своїм пріоритетом, але також ви повинні бути відвертими та наполегливими у своїх власних – розмови та спілкування є ключем до доброго сексу,

– наголосила вона.

Вона також назвала 5 порад, які завжди допомагають забезпечити відмінне проведення часу. Візьми їх на озброєння, щоб твоя партнерка отримала максимум задоволення від сексу.

1. Вимкни гаджети

"Поклади телефон у шухляду, вимкни ноутбук, телевізор, радіо, Playstation… Все, що може відволікати тебе чи твою партнерку. Зосередься на ній і по-справжньому поговоріть одне з одним. Немає нічого сексуальнішого, ніж розмова, вислуховування та інтимне проведення часу, щоб вона відчула себе особливою", – наголосила вона.



Вимкни смартфон перед заняттям сексом / Фото Gilles Lambert

2. Роби компліменти

Вона додала, що дуже важливо робити компліменти партнерці. Мовиться не лише про її зовнішній вигляд, а й про аромат, смак. Покажи їй, що вона збуджує тебе та зводить з розуму.

Нехай вона знає, що вас заводить, говоріть про все і виявляйте глибоку зацікавленість у тому, щоби щодня проводити сексуальний час,

– підкреслила дівчина.

3. Не бійся іграшок

Також дівчина зауважила, що багато чоловіків бояться секс-іграшок. Усе тому, що у них є підозра, що ці аксесуари можуть відсунути їх на другий план. Але це абсолютна дурня.

Спільне використання іграшок лише покращить секс, оскільки це загальний досвід зв'язку. Розважайтеся, пробуючи різні речі, і не бійтеся здаватися трохи дурними,

– додала вона.



У вашому інтимному житті має бути місце для секс-іграшок / Фото Gwen Mamanoleas

4. Уникай рутини

Це правило стосується не лише інтимної частини вашого життя. Тобі потрібно постаратися зробити усе можливе для того, щоб рутина узагалі не поглинула ваші стосунки.

"Здивуйте її невеликими подарунками чи знаками уваги. Вони не обов'язково мають бути дорогими", – каже вона.

Також не забувайте змінювати локацію для сексу. Використовуйте прелюдії. Експериментуйте з позиціями та реманентом. Не зайвими у вашому інтимному досвіді будуть рольові ігри.

5. Знай, як змінити ситуацію

"Якщо ви беретеся за справу і щось не працює, не дозволяйте цьому поринути у вашу голову. Зменшіть масштаби, поверніться до погладжування, дотику, сміху. Відновіть зв'язок близькості знову і дайте речам розвиватися далі. Вам не обов'язково займатися повним проникаючим сексом щоразу", – наголосила вона.

Дівчина рекомендує насолоджуватися компанією один одного. Нехай стрес, втома або інші чинники не стануть на заваді можливості круто провести час.



Будь готовий, що секс може піти не за планом / Фото We-Vibe Toys

Єдина помилка більшості чоловіків

"Я думаю, чоловіки вірять, що секс просто трапляється. Але це не так... Йдеться про розмову, зв'язок, приділення часу один одному, слухання, сміх. Найголовніше – бути здоровими, щасливими та служити інтересам один одного, а також своїм власним", – каже вона.

Це цікаво Як протриматися максимально довго в сексі: 6 порад для чоловіків

Візьми на озброєння поради, якими поділилася Она Артіст. З їхньою допомогою можна прокачати заняття сексом і отримувати максимум задоволення від цього приємного заняття.