Візьми на озброєння ці поради, щоб протриматися під час сексу максимально довго. Гарантуємо, це позитивно вплине не лише на ваше інтимне життя, а й на клімат у парі. Відразу ж обмовимося, що важливо звертати увагу на партнерку. Пам'ятай, що є тонка межа між "приємно, продовжуй" і "облиш мене"!

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1. Не забудь про презерватив

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що використовувати презервативи важливо. Йдеться не лише про уникнення небажаної вагітності, а й про твою результативність у ліжку.

Передчасна еякуляція може бути пов'язана із підвищеною чутливістю. Таким чином, при використанні презервативу секс може тривати довше. Усе тому, що цей виріб утворює бар'єр і притуплює відчуття, що й призводить до затримки еякуляції.



Презерватив дозволяє знизити чутливість пеніса / Фото Dainis Graveris

2. Вправи для тазового дна

Якщо твої тазові м'язи сильні, то і в ліжку ти протримаєшся довше. Усе просто: чим слабші ці м'язи, тим швидше ти еякулюєш. Тож рекомендуємо присвятити вільний час не лише пресу, а й прокачуванню м'язів тазового дна.

3. Пауза та стиск

Це один зі способів, який може тобі допомогти. У цьому випадку займайся сексом, поки не відчуєш, що готовий еякулювати. У цей же момент виходь з партнерки. Стисни кінчик пеніса на кілька секунд, щоб контролювати бажання, а потім продовжуй займатися сексом. Це трохи складна маніпуляція, але щойно ти її опануєш, ти зможеш отримувати ще більше задоволення від сексу.

Але тут важливо попередити партнерку. А то буде доволі дивно, якщо вона буде на порозі оргазму, а ти раптово візьмеш і вийдеш з неї. Не треба так!

4. Сповільнюй свій темп

Коли ти штовхаєшся швидко, ти досягаєш оргазму за короткий проміжок часу. Тож твоя задача – сповільнити рухи. Якщо не вмієш контролювати свій темп, то візьми на озброєння позиції, які можуть обмежувати твої рухи.



Спробуй сповільнити темп, щоб протриматися довше / Фото We-Vibe Toys

5. Мастурбація перед сексом

Якщо ти мастурбуєш перед сексом і не еякулюєш, ти протримаєшся довше. Зупинися в моменті, коли ти уже близький до оргазму. Це дозволить тобі зробити секс тривалішим. Але варто розуміти, що мастурбувати потрібно не за кілька днів до інтимної зустрічі. Максимум – за кілька годин. Або ж зробити взаємну мастурбацію варіантом прелюдії.

6. Зміни позицію

Спробуй ті позиції для сексу, в яких ти не можеш проникнути надто глибоко. Таким чином, стимуляція буде меншою. Це також допоможе тобі протриматися у ліжку довше. Ідеальний варіант – секс у позиції "Ложки". Він не лише максимально чуттєвий, а й дозволяє відтягнути еякуляцію.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб протриматися під час сексу якомога довше. Але не забувай, що хороший секс вимірюється не часом проникнення, а емоціями та переживаннями, які супроводжують партнерів. На цьому ми б рекомендували зосередити максимум своєї уваги!