Как получить максимум удовольствия от секса: советы экспертки

Каждый из нас хотел бы каждый раз дарить своей партнерше незабываемое удовольствие и фантастический оргазм. И именно с этой целью 30-летняя Она Артист из Нью-Йорка, разбирающаяся в сексе, дала несколько советов.

Она рассказала, что следует делать в постели, а что – нет. Возьми на вооружение советы девушки, чья аудитория в инстаграме насчитывает более 4,9 миллиона подписчиков. Поверь, она что-то и знает о том, что нравится барышням в сексе.

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Она отметила, что ты должен быть бдительным, заботиться о ней. Пусть ее потребности будут важнее твоих.

Сделайте ее желание своим приоритетом, но также вы должны быть откровенны и настойчивы в своих собственных – разговоры и общение являются ключом к хорошему сексу,

– подчеркнула она.

Она также назвала 5 советов, которые всегда помогают обеспечить отличное времяпрепровождение. Возьми их на вооружение, чтобы твоя партнерша получила максимум удовольствия от секса.

1. Выключи гаджеты

"Положи телефон в ящик, выключи ноутбук, телевизор, радио, Playstation… Все, что может отвлекать тебя или твою партнершу. Сосредоточьтесь на ней и по-настоящему поговорите друг с другом. Нет ничего более сексуального, чем разговор, выслушивание и интимное времяпрепровождение, чтобы она почувствовала себя особенной", – подчеркнула она.



Выключи смартфон перед занятием сексом / Фото Gilles Lambert

2. Делай комплименты

Она добавила, что очень важно делать комплименты партнерше. Речь не только о ее внешнем виде, но и об аромате, вкусе. Покажи ей, что она возбуждает тебя и сводит с ума.

Пусть она знает, что вас заводит, говорите обо всем и проявляйте глубокий интерес к тому, чтобы каждый день проводить сексуальное время,

– подчеркнула девушка.

3. Не бойся игрушек

Также девушка заметила, что многие мужчины боятся секс-игрушек. Все потому что у них есть подозрение, что эти аксессуары могут отодвинуть их на второй план. Но это абсолютная чушь.

Совместное использование игрушек только улучшит секс, поскольку это всеобщий опыт связи. Развлекайтесь, пробуя разные вещи, и не бойтесь казаться немного глупыми,

– добавила она.



В вашей интимной жизни должно быть место для секс-игрушек / Фото Gwen Mamanoleas

4. Избегай рутины

Это правило касается не только интимной части вашей жизни. Тебе нужно постараться сделать все возможное, чтобы рутина вообще не поглотила ваши отношения.

"Удивите ее небольшими подарками или знаками внимания. Они необязательно должны быть дорогими", – говорит она.

Также не забывайте менять локацию для секса. Используйте прелюдии. Экспериментируйте с позициями и инвентарем. Не лишними в вашем интимном опыте будут ролевые игры.

5. Знай, как изменить ситуацию

"Если вы беретесь за дело и что-то не работает, не позволяйте этому погрузиться в вашу голову. Уменьшите масштабы, вернитесь к поглаживанию, прикосновению, смеху. Восстановите связь близости снова и дайте вещам развиваться дальше. Вам необязательно заниматься полным проникающим сексом каждый раз", – подчеркнула она.

Девушка рекомендует наслаждаться компанией друг друга. Пусть стресс, усталость или другие факторы не помешают возможности круто провести время.



Будь готов, что секс может уйти не по плану / Фото We-Vibe Toys

Единственная ошибка большинства мужчин

"Я думаю, мужчины верят, что секс просто случается. Но это не так... Речь идет о разговоре, связи, уделении времени друг другу, слушании, смехе. Самое главное – быть здоровыми, счастливыми и служить интересам друг друга, а также своим собственным", – говорит она.

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Возьми на вооружение советы, которыми поделилась Она Артист. С их помощью можно прокачать занятия сексом и получать максимум удовольствия от этого приятного занятия.