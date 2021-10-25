Як отримати спортивний рельєф: чемпіон з кікбоксингу назвав 4 ключі до успіху

Габріель Варга зберігає спортивну статуру та шість кубиків преса цілий рік, а не тільки в ті періоди, коли виходить на ринг. У своєму новому відео професійний боєць розповідає про чотири найважливіші речі, які слід враховувати, щоб зберегти ці результати.

Тобі потрібно розуміти, що робота над своїм тілом не має кінця і краю. Тож потрібно щодня докладати зусиль, щоб досягнені результати не пішли коту під хвіст.

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4 ключі до побудови спортивного рельєфу

1. Перший і, можливо, передбачуваний, – вправи.

"Для мене це означає шість днів тренувань на тиждень та один вихідний у неділю", – каже він.

Габріель додає, що п'ять днів занять і два вихідні – гарна кількість, щоб уникнути зниження успішності. І варто розуміти, що тобі не потрібно годинами сидіти у тренажерному залі.

Якщо ти не професійний спортсмен, Варга вважає, що від 30 до 90 хвилин на тренування цілком достатньо.



Варга тренується 6 днів на тиждень / Фото Unsplash

2. Другий фактор – дієта. Стара приказка про те, що прес роблять на кухні, істинно правдива. Варга погоджується, що харчування має вирішальне значення. Його стратегія – уникати ситості та здуття живота, що викликаються рясними прийомами їжі. Замість цього він їсть невеликими порціями та частіше протягом дня. Це також дозволяє йому швидше тренуватися після їжі, адже у нього немає відчуття важкості.



Він їсть часто, але меншими порціями / Фото Unsplash

3. Третій ключ – сон.

"Головне, що я помітив протягом багатьох років, – це те, що я їм, коли не сплю. Сон надзвичайно важливий для відновлення, але він також утримує вас від переїдання, що чудово для того, щоб контролювати тіло та тримати його в тонусі", – підкреслює Варга.

4. Четвертий і останній компонент – стрес. Або, більш конкретно, як ти з ним справляєшся.

"Твоєму тілу дуже важко регулювати гормони. Крім того, багато людей їдять, коли вони перебувають у стані стресу. Якщо ви витратите час на те, щоб зробити щось, що знижує рівень стресу, це допоможе вам створити те тіло, яке ви хочете. Для мене вправи знижують мій стрес", – пояснює він.

Дивися на відео, як Габріель Варга зберігає ідеальну форму:

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Візьми на озброєння ці 4 секрети, щоб працювати над тілом своєї мрії. Наполегливість, старання та чітко поставлена ціль дозволять тобі дуже скоро побачити результати, після яких ти не захочеш зупинятися!