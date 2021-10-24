Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою можна працювати над своїм тілом і дуже швидко побачити бажані результати. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!
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Я завжди кажу про те, що фітнес – це задоволення. Відвідування тренажерного залу може лякати при невеликій кількості знань, або ви можете просто не знати, що робити. Це нормально. Не всі професіонали у фітнесі,
– наголошує Нік Волкер.
- Він закликає ставати бодай на 1% кращим щодня, щоб досягати поставлених цілей.
А тренування, яким він поділився, можна виконувати з допомогою фітнес-гумок. Вони й змусять твої руки горіти, а разом з тим, – нарощувати м'язи та рельєф.
Потужне тренування рук з фітнес-гумками – вправи
- Почергові згинання рук
- Тяга рук до обличчя
- Тяга на трицепс однією рукою (по черзі на кожну руку)
- Тяга рук над головою лежачи
Дивися на відео, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:
Ці вправи можна виконувати як суперсет, так і додавати до свого звичного комплексу тренувань. Головне – підійти до процесу відповідально, робити кожне повторення якісно та, як уже зазначив тренер, отримувати задоволення.
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Тож не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього. Тобі однозначно сподобається цей комплекс вправ. Він допоможе тобі працювати над своїм тілом, отримуючи бажані результати.
Текст публікації Ніка Волкера
Почнемо з останнього слайду... Я весь час кажу про те, що фітнес – це задоволення. Відвідування тренажерного залу може лякати при невеликій кількості знань. Або ви можете просто не знати, що робити. І це нормально. Не всі професіонали у фітнесі.
Пам'ятайте: отримуйте задоволення. Відчувайте себе добре у власній шкурі. Ставайте на 1% кращим щодня, щоб просуватися до своїх цілей!
Для цього тренування використовуйте лише фітнес-гумки. Вони змусять ваше тіло горіти, а також досягати бажаних результатів.
Почергові згинання рук
Тяга рук до обличчя
Тяга на трицепс однією рукою (по черзі на кожну руку)
Тяга рук над головою лежачи