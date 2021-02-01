Як перестати відкладати роботу на потім: уроки, яких нас навчили комп'ютери

Якщо ти це читаєш, то знай, що нам вдалося перебороти себе. Після вихідних настільки складно починати працювати на повну, але це можливо. А в нашому новому матеріалі ми поділимося кількома хитрощами, які дозволять припинити нарешті відкладати роботу на потім!

Джерело: GQ

Прокрастинація не дозволяє тобі використовувати час на повну. Часто ти приступаєш до роботи сповнений енергії, але минає кілька хвилин, і вона кудись зникає. Чому так відбувається та що з цим робити? Читай далі.

Це цікаво Задача Карла Данкера – тест на креативність: як розв'язати проблему зі свічкою

Зволікання – щось надзвичайно людське. І не потрібно себе журити тому, що ти не можеш відразу ж приступити до роботи. Але ти не повіриш, комп'ютери теж можуть зволікати.

У 1997 році космічний корабель NASA приземлився на Марсі та почав передавати неймовірні зображення планети. Однак з плином часу відбулося щось дивне: передача припинилася. Виявляється, самим кораблем. Це сталося через те, що в машині був свого роду вірус, який не дозволяв бортовому комп'ютеру зрозуміти, коли настав правильний час припинити виконання однієї дії, щоб приступити до наступної.

Це дало дослідникам кілька уроків, які ти теж можеш використати у своєму житті.

1. Розставляй пріоритети, але не захоплюйся

Коли у тебе багато перерв, для тебе нормально витрачати час на самоорганізацію. Однак, якщо цей час збільшити надто сильно, ти вже витратиш цінні хвилини, протягом яких можна було виконати задачу. З цієї причини комп'ютерні програмісти з такими операційними системами як Linux зіткнулися з тим, що іноді машини витрачали занадто багато часу на організацію пріоритетних завдань, закладених користувачем, що ускладнювало час реакції. У відповідь на це вирішили обмежити кількість пріоритетів, які може обслуговувати комп'ютер.



Не забувай, що для розставлення пріоритетів ти теж витрачаєш дорогоцінний час / Фото Unsplash

Людською мовою: прийми те, що ти можеш вирішити лише певну кількість завдань на день. І зосередься цілком та повністю на них!

Варто спробувати Правило 5 годин: скористайся ключем до успіху Ілона Маска та Білла Гейтса

2. Уникай непотрібних перерв

Коли комп'ютер виконує завдання, але його переривають для виконання іншого, може трапитися так, що перехід буде не таким простим і викличе проблеми. Однак ми знаємо, що переривання існуватимуть завжди. Отже, найкраще – знайти баланс між тим, як ти вирішуєш реагувати на переривання, і часом, який ти витратиш на це.

Наприклад, якщо ти знаєш, що тобі не потрібно перевіряти електронну пошту кожні 5 хвилин, ти можеш спробувати закривати поштову скриньку через певні проміжки часу. Не перевіряй пошту, поки не завершиш виконання задачі. Потім можеш перевірити пошту та повернутися до виконання уже іншої задачі. Таким чином ти зможеш цілком і повністю концентрувати свою увагу на роботі.



Дозволяй собі паузи лише після виконання поставленої задачі / Фото Unsplash

Читай також Як підвищити особисту продуктивність: методи мільярдера Воррена Баффета

Досягнення здорового рівня продуктивності допомагає почуватися добре. Звичайно ж, прокрастинація може брати верх. Але ми маємо надію, що ці кілька порад допоможуть з нею справлятися, виконуючи усі завдання!