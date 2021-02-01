Если ты это читаешь, то знай, что нам удалось преодолеть себя. После выходных настолько сложно начинать работать на полную, но это возможно. А в нашем новом материале мы поделимся несколькими хитростями, которые позволят прекратить наконец откладывать работу на потом!

Источник: GQ

Прокрастинация не позволяет тебе использовать время на полную. Часто ты приступаешь к работе полон энергии, но проходит несколько минут, и она куда-то исчезает. Почему так происходит и что с этим делать? Читай дальше.

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Промедление – что-то очень человеческое. И не нужно себя журить потому, что ты не можешь сразу же приступить к работе. Но ты не поверишь, компьютеры тоже могут медлить.

В 1997 году космический корабль NASA приземлился на Марсе и начал передавать невероятные изображения планеты. Однако с течением времени произошло нечто странное: передача прекратилась. Оказывается, самым кораблем. Это произошло потому, что в машине был своего рода вирус, который не позволял бортовому компьютеру понять, когда пришло правильное время прекратить выполнение одного действия, чтобы приступить к следующему.

Это дало исследователям несколько уроков, которые ты тоже можешь использовать в своей жизни.

1. Расставляй приоритеты, но не увлекайся

Когда у тебя много перерывов, для тебя нормально тратить время на самоорганизацию. Однако, если это время увеличить слишком сильно, ты потратишь ценные минуты, в течение которых можно было выполнить задачу. По этой причине компьютерные программисты с такими операционными системами как Linux столкнулись с тем, что иногда машины тратили слишком много времени на организацию приоритетных задач, заложенных пользователем, что затрудняло время реакции. В ответ на это решили ограничить количество приоритетов, которые может обслуживать компьютер.



Не забывай, что для расстановки приоритетов ты тоже тратишь драгоценное время / Фото Unsplash

Человеческим языком: прими то, что ты можешь решить только определенное количество задач в день. И сосредоточься вполне и полностью на них!

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2. Избегай ненужных перерывов

Когда компьютер выполняет задание, но его прерывают для выполнения другого, может случиться так, что переход будет не таким простым и станет причиной появления проблем. Однако мы знаем, что прерывание будут существовать всегда. Итак, лучше всего – найти баланс между тем как ты решаешь реагировать на прерывания, и временем, который ты потратишь на это.

Например, если ты знаешь, что тебе не нужно проверять электронную почту каждые 5 минут, ты можешь попробовать закрывать почтовый ящик через определенные промежутки времени. Не проверяйте почту, пока не закончишь выполнение задачи. Потом можешь проверить почту и вернуться к выполнению уже другой задачи. Таким образом ты сможешь целиком и полностью концентрировать свое внимание на работе.



Позволяй себе паузы только после выполнения поставленной задачи / Фото Unsplash

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