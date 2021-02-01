Как перестать откладывать работу на потом: уроки, которым нас научили компьютеры
Если ты это читаешь, то знай, что нам удалось преодолеть себя. После выходных настолько сложно начинать работать на полную, но это возможно. А в нашем новом материале мы поделимся несколькими хитростями, которые позволят прекратить наконец откладывать работу на потом!
Источник: GQ
Прокрастинация не позволяет тебе использовать время на полную. Часто ты приступаешь к работе полон энергии, но проходит несколько минут, и она куда-то исчезает. Почему так происходит и что с этим делать? Читай дальше.
Это интересно Задача Карла Данкера – тест на креативность: как решить проблему со свечкой
Промедление – что-то очень человеческое. И не нужно себя журить потому, что ты не можешь сразу же приступить к работе. Но ты не поверишь, компьютеры тоже могут медлить.
В 1997 году космический корабль NASA приземлился на Марсе и начал передавать невероятные изображения планеты. Однако с течением времени произошло нечто странное: передача прекратилась. Оказывается, самым кораблем. Это произошло потому, что в машине был своего рода вирус, который не позволял бортовому компьютеру понять, когда пришло правильное время прекратить выполнение одного действия, чтобы приступить к следующему.
Это дало исследователям несколько уроков, которые ты тоже можешь использовать в своей жизни.
1. Расставляй приоритеты, но не увлекайся
Когда у тебя много перерывов, для тебя нормально тратить время на самоорганизацию. Однако, если это время увеличить слишком сильно, ты потратишь ценные минуты, в течение которых можно было выполнить задачу. По этой причине компьютерные программисты с такими операционными системами как Linux столкнулись с тем, что иногда машины тратили слишком много времени на организацию приоритетных задач, заложенных пользователем, что затрудняло время реакции. В ответ на это решили ограничить количество приоритетов, которые может обслуживать компьютер.
Не забывай, что для расстановки приоритетов ты тоже тратишь драгоценное время / Фото Unsplash
- Человеческим языком: прими то, что ты можешь решить только определенное количество задач в день. И сосредоточься вполне и полностью на них!
Стоит попробовать Правило 5 часов: воспользуйся ключом к успеху Илона Маска и Билла Гейтса
2. Избегай ненужных перерывов
Когда компьютер выполняет задание, но его прерывают для выполнения другого, может случиться так, что переход будет не таким простым и станет причиной появления проблем. Однако мы знаем, что прерывание будут существовать всегда. Итак, лучше всего – найти баланс между тем как ты решаешь реагировать на прерывания, и временем, который ты потратишь на это.
Например, если ты знаешь, что тебе не нужно проверять электронную почту каждые 5 минут, ты можешь попробовать закрывать почтовый ящик через определенные промежутки времени. Не проверяйте почту, пока не закончишь выполнение задачи. Потом можешь проверить почту и вернуться к выполнению уже другой задачи. Таким образом ты сможешь целиком и полностью концентрировать свое внимание на работе.
Позволяй себе паузы только после выполнения поставленной задачи / Фото Unsplash
Читай также Как повысить личную производительность: методы миллиардера Уоррена Баффета
Достижения здорового уровня производительности помогает чувствовать себя хорошо. Конечно же, прокрастинация может одерживать верх. Но мы надеемся, что эти несколько советов помогут с ней справляться, выполняя все задания!
Поделиться новостью