Як перетворити прибирання на повноцінне тренування: корисні поради

Як свідчить практика, субота – день прибирання. Але чи задумувався ти над тим, що можна поєднати необхідне з корисним? Наприклад, перетворити звичне прибирання оселі на справжнє тренування. Ми знаємо, як за допомогою наведення порядку вдома можна спалити калорії. Лови крутий комплекс вправ!

Прибирання може не лише подарувати чистоту та порядок твоїй оселі. Ти ще й можеш спалити достатньо калорій. Ми ж розповімо, що для цього потрібно та як це працює. Гарантуємо, що ти по-новому глянеш на звичне прибирання.

Варте уваги Як зміцнити тіло та пришвидшити метаболізм: круте тренування з гантелями на 500 повторень

Як спалити калорії під час прибирання?

Звичайно ж, ти знаєш, що кожна наша дія, включаючи дихання, спалює певну кількість калорій. І її можна збільшити, якщо додати трохи навантажень. Коли ж мовиться про прибирання оселі, то всього 30 хвилин укупі з правильними рухами можуть спалити стільки ж калорій, скільки традиційне тренування у залі. Як? Ми розповімо далі.



Прибирання в оселі може спалити чимало калорій / Фото Bigstock

Комплекс вправ під час прибирання

Порохотяг або миття шваброю

Ти спалюєш 4 калорії на хвилину.

Як спалити більше калорій: роби повний випад щоразу, коли рухаєш порохотяг, віник або швабру вперед. Потім повернися у вихідне положення. І так по колу, поки не завершиш прибирання.

Які м'язи прокачуються: основні м'язи нижньої частини тіла та м'язи живота для рівноваги.

Очищення поверхонь

У цьому випадку ти також спалюєш по 4 калорії на хвилину.

Як спалити більше калорій: якщо поверхні, які тобі потрібно очистити, над головою – підіймайся й опускайся на носках, щоб працювали ікри. Якщо поверхні на рівні живота, то під час їхнього прибирання стій на одній нозі. Крім того, виконуй кругові рухи руками, щоб ускладнити завдання.

Які м'язи прокачуються: литкові м'язи та гомілки, центральні м'язи кора, сідничні м'язи та біцепси.



Очищення поверхонь дозволяє зміцнити центральні м'язи кора / Фото Shutterstock

Витирання пилу з підлоги

За допомогою цієї фізичної активності ти теж спалюєш по 4 калорії на хвилину.

Як спалити більше калорій: можеш ходити по квартири навпочіпки або ж пересуватися на чотирьох. Уяви, що ти виконуєш йогу в позиції кішки або корови. Витягуй одну руку, щоб очистити поверхню, а також витягуй протилежну ногу. Чергуй рухи в процесі.

Які м'язи прокачуються: сідничні м'язи, м'язи живота та нижньої частини тіла, а також м'язи спини та живота.

Підйом сходами

Така фізична активність здатна спалювати до 6 калорій на хвилину.

Як спалити більше калорій: можеш розвішувати випраний одяг або ж підійматися сходами з відром з водою. Якщо у тебе квартира, то настав час нарешті помити сходову клітку на своєму поверсі. Намагайся підійматися кожною сходинкою з певним зусиллям.

Які м'язи прокачуються: з корзиною ти розвиватимеш силу верхньої частини тіла та плечей. Сам підйом сходами опрацьовує підколінні сухожилля та сідничні м'язи.

Заміна постільної білизни

Ти не повіриш, але це заняття здатне спалити 2 калорії на хвилину.

Як спалити більше калорій: зроби випад у сторону, заправляючи простирадла з кожного боку ліжка. Розклади подушки та поклади покривало у збалансованій позі йоги воїна.

Які м'язи прокачуються: велика частина м'язів нижньої частини тіла. Поза воїна допомагає зміцнити ноги, спину та живіт.



Заміна постільної білизни дозволяє прокачати м'язи нижньої частини тіла / Фото Unsplash

Скільки калорій ти спалиш загалом?

Якщо процес прибирання займає близько години, то чоловік вагою близько 70 кілограмів може спалити до 200 калорій. Додавання усіляких варіацій і положень до кожного виду діяльності збільшує це число. А ще ти можеш зміцнити м'язи, наводячи лад у власній оселі.

Спробуй також Кожна година роботи – 60 секунд у планці: як це вплине на твою фізичну форму

Підозрюємо, що ти тепер по-новому глянеш на прибирання. Особливо, якщо враховувати той факт, що спокійно сходити до залу зараз не вийде. Тож гайда прокачувати своє тіло, прибираючи свій дім!