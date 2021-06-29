Як підтримати Україну на Євро-2020 і не зірвати голос

Особливо актуально у дні Євро-2020, але не тільки. Адже ми полюбляємо кричати і на футбольних стадіонах, і на концертах, та й просто вдома на дивані – коли за щось щиро вболіваємо.

А сьогодні, 29 червня, ми будемо уболівати найщиріше. Адже увечері, о 22 годині за Києвом, збірна України зійдеться у двобої зі Швецією у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу!

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Чи потрібно стримувати емоції, щоб не зірвати голос під час крику

Так, якщо, наприклад, ти – професійний співак, і маєш потрібні навики. Якщо ж ні – краще кричи на повні легені!

Саме за таких умов тиск на голосові зв'язки урівноважиться, а ризик зірвати голос – мінімізується.

Ще одна порада у тему: не кричи просто так – кричи адресно.

Наприклад, до судді, до футболіста, який вдало або невдало зіграв.

Тільки не кричи на сусіда – можуть бути наслідки.

І не кричи щодня – зв'язки можуть перевтомитися, а потім зірватися у геть неочікувану мить і від простого зойку.



Нумо за Україну кричати правильно – та на всі легені / Фото unsplash

Як отримати максимальне задоволення від гучного вболівання

А тепер – увага: якщо ти хочеш отримати максимальний кайф від крику, вболіваючи за улюблену команду – не кури перед матчем.

У іншому випадку ти просто ризикуєш отримати запалення голосових зв'язок.

О, і не вживай спиртних напоїв – відклади це на післяфутбольний час.

Якщо поради не допомогли, або ти їх не дотримувався і таки зірвав голос – просто помовч.

Днів зо два або три. І, ясна річ, звернися по допомогу до лікаря!

А тепер – очікуймо матч і налаштовуємося на… На щире вболівання!

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