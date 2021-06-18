Відразу ж зауважимо, що не всі гравці збірної Англії з радістю афішують своє особисте життя. Тож довелося провести чи не детективну роботу, щоб виявити других половинок спортсменів. До твоєї уваги 5 спокусливих коханих футболістів збірної Англії!
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Меган Девісон
- Інстаграм: megan_davison_
- Кількість підписників: 53 тисячі
Меган Девісон – партнерка 27-річного Джордана Пікфорда, воротаря збірної. Красуня з величезним задоволенням ділиться фотографіями з мандрівок, друзями та, звичайно ж, коханим.
Анушка Сантос
- Інстаграм: anouskasantos
- Кількість підписників: 24 тисячі
Анушка Сантос зустрічається з 25-річним захисником Люком Шоу. Кохана футболіста регулярно ділиться своїми спокусливими фото, а також не соромиться викладати в мережу кадри з самим Люком.
Аш
- Інстаграм: ashhhbx
- Кількість підписників: 15 тисяч
Аш – кохана півзахисника збірної Англії Келвіна Філліпса. Вона обожнює викладати світлини у відвертих сукнях, а також хизується своїми спокусливими формами. Не обходиться, звичайно ж, і без кадрів з самим Келвіном.
Кеті Гудленд
- Інстаграм: katekanex
- Кількість підписників: 159 тисяч
Кеті Гудленд – дружина нападника Гаррі Кейна. У неї шалена кількість підписників, які можуть спостерігати за подорожами та цікавими моментами з життя подружжя.
Пейдж Мілан
- Інстаграм: paigemilian
- Кількість підписників: 78 тисяч
Пейдж Мілан – кохана нападника Рахіма Стерлінга. Підписники красуні мають можливість спостерігати за її життям, дітьми пари, а також мандрівками. Також Пейдж з задоволенням публікує світлини у купальниках, хизуючись розкішною фігурою.
Тож тепер ти знаєш, хто надихає футболістів збірної Англії на нові здобутки. А ще не пропусти матч Англія – Шотландія, який почнеться о 22:00!
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