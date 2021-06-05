Сексуальна активність буде на висоті: 7 способів підвищити лібідо

Низьке лібідо – не вирок. Адже лікарі та науковці виокремили низку способів попрацювати над ним, щоб вивести своє сексуальне життя на новий рівень. До твоєї уваги 7 простих і перевірених способів підвищити лібідо. Гарантуємо, що з їхньою допомогою твоя сексуальна активність буде на висоті!

Надіємося, для тебе не таємниця, що сексуальна активність у кожного чоловіка різна. Ба більше: не існує поняття "нормальне" лібідо. Але, якщо ти виявляєш відсутність бажання займатися сексом – засмучуватися відразу ж не варто. Можна спробувати власними силами побороти цю, підозрюємо тимчасову, проблему.

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7 способів підвищити лібідо

1. Підвищуй рівень гормонів

Якщо ти відчуваєш, що твоє лібідо уже не на висоті, потурбуйся про достатню кількість цинку.

"Дефіцит може вплинути на вироблення тестостерону в організмі, змушуючи тебе відчувати себе млявим", – зауважила лікарка Сара Брюер, авторка книги "Кращий секс".

На цинк багаті, наприклад,



Потурбуйся, щоб твій раціон був збалансованим і здоровим / Фото Unsplash

2. Культура споживання алкоголю

Келих вина або порція якісного алкоголю не нароблять біди. Але варто розуміти, що потрібно вловлювати межу між напоєм для розваг і чаркою, яка була відверто зайвою. Дослідження Університету Ньюкасла показують, що надмірне вживання алкоголю руйнує клітини яєчок, у яких виробляється тестостерон.

3. Підійми настрій

Якщо погода погана, підійми настрій за допомогою бананів, багатих на серотонін. Або ж додай до раціону бразильські горіхи. Приблизно 30% випадків втрати лібідо викликані саме депресією, а також сезонним афективним розладом.

4. Розслабся

Стрес – один з найсильніших пригнічувачів лібідо. Тому знайди час, щоб впоратися з основними турботами у своєму житті. Можеш також попросити кохану зробити тобі масаж перед сном. Він, до слова, може стати відмінною прелюдією.

"Триваюча напруга без її зняття, може приглушити сексуальне бажання", – наголошує психолог Еймон МакГанн.



Дозволь собі відпочити та позбудься стресів / Фото Unsplash

5. Будуй плани

Зроби усе можливе для того, щоб проводити достатньо часу з коханою. Можеш, наприклад, виділити кілька годин на день, під час яких вас обох не має відволікати абсолютно нічого. Сексологи рекомендують знайти 4 – 5 годин на тиждень. Бажано в один день.

"Не розраховуйте, що це триватиме, наприклад, 5 годин. Просто витратьте час на весь процес і безумовно не зупиняйтеся, навіть якщо ви просто обіймаєтеся після статевого акту", – наголошує сексопатолог Філліп Ходсон.

6. Будь фізично активним

Для занять коханням тобі знадобиться витривалість. Щоб її розвинути, найкраще робити ставки на аеробіку з малим ударним навантаженням. Її можна буде виконувати без виснаження організму. Тож бажано виконувати бодай 3 заняття на тиждень по 20 – 30 хвилин кожне. Наприклад, можеш віддати перевагу бігу, плаванню, підйомам по сходах або греблі.

7. Практика веде до досконалості

Контролюй свою еякуляцію. Для цього рекомендують мастурбувати, але не доводити себе до оргазму. Зупинися, поки не спаде напруга. Тоді починай знову.

"Ти повинен досягати точки, в якій зможеш контролювати свій рівень збудження", – додає лікарка Хелен Каплан, авторка книги "Як подолати передчасну еякуляцію".



Навчися керувати своїм тілом і відтерміновувати еякуляцію / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради, щоб твоє інтимне життя стало кращим з кожним днем. Адже секс – однозначно одне з найкращих занять у нашому житті!