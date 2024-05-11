Власники бензинових і дизельних автомобілів можуть побачити, як споживання пального впаде на приголомшливі 25%, просто позбувшись одного конкретного елемента, стверджують гуру автомобільної справи. Мовиться про багажник на даху авто.

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Зніми багажник із даху і відчутно заощаджуй

Будь-яке додаткове обладнання на автомобілі може знизити аероефективність і збільшити аеродинамічний опір, що призводить до підвищеного споживання пального. Лише використання багажника на даху може додати 25% до витрат пального, що завдасть відчутного удару по гаманцях водіїв.

Так, навіть порожній – він може призвести до 15% збільшення витрати пального. Про це розповіли фахівці, які проводили дослідження для CarShop. Річ у тім, що автомобілі спроєктовані так, аби бути максимально аеродинамічними, тобто зменшувати аеродинамічний опір, а от зовнішні доповнення зводять зусилля проєктувальників нанівець.

Багажники та бокси на даху є поширеним доповненням до автомобілів, але вони можуть збільшити споживання пального. Дослідження показують, що за їзди з боксом на даху витрачається на 25% більше пального,

– кажуть експерти.

Крім того, багажники на даху збільшують загальну вагу автомобіля, що ще більше знижує паливну ефективність. А якщо додати ще й вагу велосипедів, які часто на таких багажниках перевозять, то й поготів.

Чим менше зайвого в авто, тим менше пального тобі потрібно буде витрачати / Фото freepik

Експерти BookMyGarage загалом застерігають від перевезення важких речей в автомобілі, особливо безпричинного. Це теж призводить до того, що доводиться витрачати більше пального, ніж можна було б.

Коротко кажучи: чим менше зайвого у твоєму автомобілі, тим менше пального тобі знадобиться.

І ще одна корисна порада з огляду на все це: відкриті люки та вікна також можуть спричинити зайві витрати. Простіше кажучи, відкривати їх слід тільки за необхідності.