Як підвищити самооцінку: три науково перевірені кроки

Підвищення самооцінки може здатися неможливим, якщо у тебе протягом тривалого часу був низький рівень самовпевненості. Ясна річ, що безліч експертів гарантують, що існує кілька ключів до успіху. Але для цього потрібно придбати спеціальні курси або мотиваційну літературу. Ми пропонуємо обійтися без цього.

Є дуже прості речі, які ми можемо зробити, щоб трохи підняти самооцінку або спробувати бути більш впевненим. І хоч рекомендують звертатися за професійною допомогою, усе можна взяти у свої руки. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього.

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Як підвищити самооцінку

Виконуй вправи

Кілька досліджень показують, що фізична активність може грати важливу роль у нашому сприйнятті себе. Одне з них опубліковане в журналі Neuropsychiatric Disease and Treatment. У ньому аналізували групу людей і виявили, що фізична активність має прямий і непрямий вплив на самооцінку.

Перший стосується того факту, що простий акт фізичної активності може підвищити самооцінку (він також ефективний у боротьбі зі стресом і депресією). Другий – побічний – стосується інших факторів, наприклад, індексу маси тіла.



Фізична активність позитивно впливає на самооцінку / Фото Unsplash

Носи хороший аромат

Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі косметичної науки, показало: чоловіки, які носили парфуми, демонстрували вищу самооцінку. Це, своєю чергою, впливало на інших людей. Вдалося виявити вплив парфумів під час аналізу групи чоловіків, які використовували аромати і жінок, які оцінювали їх за допомогою відео.

Хоча інші вважають, що одяг має такий же ефект, немає жодних доказів того, що він покращує самооцінку. Але якщо певний одяг змушує тебе почуватися краще, то це однозначно працює.



Вибери парфум, який підкреслить твій характер / Фото Unsplash

Використовуй мотиваційні фрази

Декому це може здатися трохи банальним або неефективним способом досягнення цієї мети. Але правда в тому, що мотиваційні фрази показали свою ефективність на людях.

Дослідження, опубліковане в Frontiers in Psychology, проведене на людях з хронічними захворюваннями показало: мотиваційні фрази дійсно можуть впливати на підвищення самооцінки пацієнтів, тим самим покращуючи їхній настрій.

Ти можеш самостійно написати фрази та розвісити їх, наприклад, біля робочого місця. Усе це щодня бадьоритиме тебе та надихатиме на нові звершення.



Мотиваційні фрази дозволяють тримати самооцінку в тонусі / Фото Unsplash

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Ці три прості методи, які, хоча і не можуть повністю гарантувати тобі підвищення самооцінки день у день, вони можуть допомогти тобі стати кращим. Візьми їх на озброєння. Гарантуємо, що з часом ти побачиш результати, які тебе однозначно потішать!