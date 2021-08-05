Бодибілдери поділилися найкращою порадою, яка допоможе побудувати тіло своєї мрії

Ти можеш говорити про спортсменів все, що захочеш. Але є один беззаперечний факт: вони люблять давати один одному поради. Щойно ти зробиш перший крок у спортзал, як тебе відразу ж засиплють рекомендаціями. І байдуже: просив ти про це, чи ні. Але, як виявилося, є крута хитрість, які потрібно взяти на озброєння кожному.

Якщо ти хочеш побудувати тіло своєї мрії, то ця порада однозначно не буде зайвою у твоєму арсеналі. На неї вдалося натрапити у мережі Reddit, де користувачі активно обговорювали найкращі фітнес-рекомендації, які їм коли-небудь давали.

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Як звучить найкраща порада з фітнесу

Сотні людей прокоментували публікацію, присвячену найкращим порадам з фітнесу. І, як виявилося, найкраща з них така:

уникай перфекціонізму та зосередься на важкій роботі й отриманні максимальної віддачі від тренувань!

Ще одна дуже цінна порада звучить так: завжди краще чимось зайнятися, ніж сидіти на дивані, наче мішок з картоплею.

У мережі відразу ж з'явилося безліч користувачів, які розповіли про ефект цих порад. Наприклад, усвідомлення того, що результатів не видно відразу ж, дуже часто допомагає будувати тіло своєї мрії.



Ці поради допомагають досягнути результатів у побудові тіла мрії / Фото Unsplash

Були також дописувачі, котрі отримали конкретніші поради. Наприклад, виконання станової тяги з прямими ногами для підколінних сухожиль. Інший користувач вдячний за своє знайомство з болгарськими спліт-присіданнями.

Ми ж закликаємо тебе не розсипатися порадами у спортзалі. Особливо тоді, коли про це ніхто не просить. Якщо ж ти і сам новачок у побудові тіла власної мрії, то тобі варто пам'ятати, що її легше порівняти з марафоном, а не зі спринтом.

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