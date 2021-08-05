Бодибилдеры поделились лучшим советом, который поможет построить тело своей мечты

Ты можешь говорить о спортсменах все, что захочешь. Но есть один неоспоримый факт: они любят давать друг другу советы. Как только ты сделаешь первый шаг в спортзал, как тебя сразу же засыплют рекомендациями. И неважно: ты просил об этом или нет. Но, как оказалось, есть крутая хитрость, которую нужно взять на вооружение каждому.

Если ты хочешь построить тело своей мечты, то этот совет однозначно не будет лишним в твоем арсенале. Ее удалось встретить в сети Reddit, где пользователи активно обсуждали лучшие фитнес-рекомендации, которые им когда-либо давали.

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Как звучит лучшый совет по фитнесу

Сотни людей прокомментировали публикацию, посвященную лучшим советам по фитнесу. И, как оказалось, лучшый из них такав:

избегай перфекционизма и сосредоточься на тяжелой работе и получении максимальной отдачи от тренировок!

Еще один очень ценный совет звучит так: всегда лучше чем-то заняться, чем сидеть на диване, как мешок с картошкой.

В сети сразу же появилось множество пользователей, которые рассказали об эффекте этих советов. Например, осознание того, что результатов не видно сразу же, очень часто помогает строить тело своей мечты.



Эти советы помогают достичь результатов в построении тела мечты / Фото Unsplash

Были также пользователи, которые получили конкретные советы. Например, выполнение становой тяги с прямыми ногами для подколенных сухожилий. Другой пользователь благодарен за свое знакомство с болгарскими сплит-приседаниями.

Мы же призываем тебя не рассыпаться советами в спортзале. Особенно тогда, когда об этом никто не просит. Если же ты и сам новичок в построении тела своей мечты, то тебе следует помнить, что его легче сравнить с марафоном, чем со спринтом.

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