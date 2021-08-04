За допомогою цих вправ ти можеш неабияк попрацювати над своїм тілом. Годі лінуватися та відкладати на завтра те, що ти можеш зробити уже сьогодні. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!

Варте уваги Краще один раз побачити: Nemiroff запустив сміливу кампанію, присвячену барній культурі

"Зроби свій графік тренувань яскравішим і цікавішим. Для цього додай до нього подібні тренування. Усього 20 хвилин навантажень з високою інтенсивністю та невеликим відпочинком допоможуть тобі спалити жир і наростити м'язи", – наголошує Нік Волкер.

Потужне 20-хвилинне тренування

Нік Волкер рекомендує спробувати EMOM-тренування. Для його виконання тобі потрібно:

Установити таймер на 20 хвилин. Коли починається 1-а хвилина, ти починаєш першу вправу. Виконуй її протягом 40 секунд, а потім відпочинь протягом 20 секунд. На початку наступної хвилини берися за наступну вправу та повтори: 40 секунд роботи та 20 секунд відпочинку. Чергуй вправи, поки таймер не покаже 00:00.

Вправи, які необхідно виконати:

Присідання зі стрибками та випусканням руки вперед;

Планка з підйомом колін, рук, а також витягуванням.

Дивися, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:

Фітнес-тренер закликає змагатися з собою щодня. Змусь себе працювати усі 40 секунд. Усе для того, щоб твоє тіло дуже скоро стало таким, про яке ти мріяв. А після 20-хвилинного тренування можна й потанцювати, щоб потішитися своїм досягненням!

Спробуй також Твоє тіло буде горіти: вибухове тренування на пляжі від профі – відео