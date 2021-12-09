Як попрасувати сорочку: прості поради для кожного чоловіка

Прасування чоловічих сорочок – справжнє мистецтво, яким ми перестали володіти. Але варто розуміти, що не завжди це зможуть зробити за тебе. Тож лови поради, які допоможуть справитися з цією задачею.

Друже, потрібно запам'ятати раз і назавжди: сорочки люблять, щоб їх прасували. Тож не варто відмовлятися від цього процесу, якщо ти хочеш бути завжди на висоті. Ми ж поділимося кількома порадами, які допоможуть опанувати це не надто просте заняття.

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Як прасувати чоловічу сорочку – покрокова інструкція

1. Підготуй праску

Насамперед потрібно переконатися, що твоя праска готова до використання. Глянь на її підошву: на ній не повинно бути іржі або накипу. Якщо ти не впевнений, чи не нашкодить праска сорочці, проведи нею спочатку по шматку тканини. Залишилися сліди бруду чи осаду – очисть підошву. Усе для того, щоб твоя чиста сорочка не нагадувала брудну ганчірку після прасування.



Переконайся, що підошва праски чиста й без нальоту / Фото Marcos Ramírez

2. Твоя дошка для прасування має бути чистою

Дошка для прасування незамінна для оптимального догляду за чоловічими сорочками. З її допомогою процес стає значно простішим і зручнішим. Тож не допускай потрапляння на неї пилу, ворсу, шерсті тварин. Також пам'ятай про те, що вона не може замінити тобі столик для їжі.

Коли не використовуєш дошку для прасування – накрий її шматком тканини. Це дозволить зберігати її чистою та завжди готовою до дії.

3. Прочитай етикетку на сорочці

Після прання та сушіння візьми сорочку та прочитай її етикетку. На ній ти повинен знайти символ праски, який вказує на те:

чи можна сорочку прасувати;

яка температура оптимальна для тканини, з якої сорочка пошита.



Перед прасуванням бажано вивчити етикетку своєї сорочки / Фото Clark Street Mercantile

Одна позначка свідчить про те, що сорочка синтетична, тож потрібно виставити мінімальну температуру. Дві поділки – шовкова або вовняна сорочка, яка вимагає середніх температур. Просте правило: більше позначок – вища температура.

Що стосується пари, то перекреслена хмаринка означає, що сорочку ні в якому разі не можна обробляти парою.

4. Використовуй дистильовану воду

Це не забаганка. Вона використовується для відновлення однорідності тканини та позбування складок. А ще з її допомогою знижується ризик опіку тканини гарячою праскою. Ми вже мовчимо про те, що звичайна вода з-під крана може стати причиною появи жовтих плям на білих сорочках.

5. Прасуй "ззовні всередину"

Це може трохи збити з пантелику, але прасувати потрібно від кінців сорочки до центру. Себто від манжет і коміра до передніх вставок одягу. Детальніше пояснимо далі:

Почни з країв задньої частини шиї, прасуй у напрямку до центру; Візьмися за внутрішню частину манжет, щоб усунути основні складки, знову рухаючись від країв до центру. Роби це обережно, щоб не розплавити ґудзики. Розправ рукави перед тим, як покласти на них праску. Це допомагає запобігти появі небажаних складок під час прасування. Пройдися носиком праски на манжетах, а потім продовжуй іти до плечей з обох боків. Переходимо до спини. Почни зі складок у центрі спини та рухайся по поверхні, щоб дістатися будь-якого кута. Коли дійдеш до плечей, потрібно розташувати сорочку так, щоб вузький кінець дошки для прасування опинився всередині одного з рукавів. Прасуй плечі, рухаючись від зовнішнього краю до центру. Нарешті найпростіша частина – перед. Наша особлива рекомендація – завжди прасувати цю частину зсередини. Якщо робиш це з чорною сорочкою, то це дозволить запобігти втраті кольору та мерехтінню.



Прасуй від зовнішніх країв і до середини / Фото Wikimedia Commons

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Візьми на озброєння ці поради, щоб швидко й ефективно прасувати сорочки. Гарантуємо, процес тобі настільки сподобається, що ти більше жодного разу не вийдеш з дому з пом'ятою.