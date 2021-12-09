Друг, нужно запомнить раз и навсегда: рубашки любят, чтобы их гладили. Так что не стоит отказываться от этого процесса, если ты хочешь быть всегда на высоте. Мы же поделимся несколькими советами, которые помогут овладеть этим не слишком простым занятием.

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Как утюжить мужскую рубашку – пошаговая инструкция

1. Подготовь утюг

Прежде всего нужно убедиться, что твой утюг готов к использованию. Взгляни на его подошву: на ней не должно быть ржавчины или накипи. Если ты не уверен, не навредит ли утюг рубашке, проведи им сначала по куску ткани. Остались следы грязи или осадки – очисти подошву. Все для того, чтобы твоя чистая рубашка не напоминала грязную тряпку после глажки.



Убедись, что подошва утюга чистая и без налета / Фото Marcos Ramírez

2. Твоя гладильная доска должна быть чистой

Гладильная доска незаменима для оптимального ухода за мужскими рубашками. С ее помощью процесс становится гораздо проще и удобнее. Не допускай попадания на нее пыли, ворса, шерсти животных. Также помни, что она не может заменить столик для еды.

Когда не используешь гладильную доску – накрой ее куском ткани. Это позволит хранить ее чистой и всегда готовой к действию.

3. Прочти этикетку на рубашке

После стирки и сушки возьми рубашку и прочти ее этикетку. На ней ты должен найти символ утюга, указывающий на то:

можно ли рубашку гладить;

какая температура оптимальна для ткани, из которой рубашка сшита.



Перед глажкой желательно изучить этикетку своей рубашки / Фото Clark Street Mercantile

Одна метка свидетельствует, что рубашка синтетическая, поэтому необходимо выставить минимальную температуру. Два деления – шелковая или шерстяная рубашка, требующая средних температур. Простое правило: больше отметок – более высокая температура.

Что касается пара, то перечеркнутое облако означает, что рубашку ни в коем случае нельзя обрабатывать паром.

4. Используй дистиллированную воду

Это не прихоть. Она используется для восстановления однородности ткани и избавления от складок. А еще с ее помощью снижается риск ожога ткани горячим утюгом. Мы уже молчим, что обычная вода из-под крана может стать причиной появления желтых пятен на белых рубашках.

5. Глажка "снаружи внутрь"

Это может немного сбить с толку, но гладить нужно от концов рубашки до центра. То есть от манжет и воротника до передних вставок одежды. Подробнее объясним далее:

Начни с краев задней части шеи, гладь по направлению к центру; Возьмись за внутреннюю часть манжет, чтобы устранить основные складки, снова двигаясь от краев к центру. Делай это осторожно, чтобы не расплавить пуговицы. Расправь рукава перед тем, как положить на них утюг. Это помогает предотвратить появление нежелательных складок во время глажки. Пройдись носиком утюга на манжетах, а затем продолжай идти к плечам с обеих сторон. Переходим к спине. Начни со складок в центре спины и двигайся по поверхности, чтобы добраться до любого угла. Когда дойдешь до плеч, нужно расположить рубашку так, чтобы узкий конец гладильной доски оказался внутри одного из рукавов. Гладь плечи, двигаясь от внешнего края к центру. Наконец самая простая часть – перед. Наша особая рекомендация – всегда гладить эту часть изнутри. Если делаешь это с черной рубашкой, это позволит предотвратить потерю цвета и мерцание.



Глади от внешних краев и до середины / Фото Wikimedia Commons

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