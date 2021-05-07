Як повернутися у форму Віллу Сміту: 4 фітнес-поради для чоловіків після 40

7 травня 2021 , 10:27
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Джерело:

Men's Health

Останніми днями Вілл Сміт став справжньою зіркою мережі. Його фізичну форму не обговорював хіба лінивий. Ми, звичайно ж, переконані, що він просто переїв пасочок на Великдень. Жарти жартами, але фітнес-тренери вже вирішили рятувати Вілла Сміта. Для цього вони склали план повернення актора у форму.

Фітнес-директор Men's Health Ебенезер Семюел дав 4 поради, які допомогли б розповнілому Віллу Сміту повернутися до попередньої форми. Гайда дивитися, що рекомендують зробити, щоб позбутися чималенького живота, а також інших ознак надмірної ваги.

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1. Почни з мобільності

"Якщо Сміт негайно почне з важких присідань зі штангою або жиму лежачи, звичайно, він зможе переміщати вагу. Але його м'язові тканини можуть не дозволяти цим рухам відбуватися належним чином", – наголошує Семюел.

Тож, щоб уникнути травм, Семюел рекомендує послаблювати та подовжувати сполучні тканини за допомогою рухів з власною вагою, а також динамічної розтяжки.

Для початку спробуй розтяжку Людини-павука до обертання грудної клітини: прийми положення відтискання, потім зроби крок правою ногою за межі правої руки. Підійми праву руку та потягни її до стелі, стежачи за нею очима. Виконай 3 підходи по 3 – 5 повторень на кожну сторону.


Для початку варто виконувати відтискання або інші вправи на мобільність / Фото Unsplash

2. Займися спиною

"Якщо Сміт проводив чимало часу далеко від тренажерного залу, велика ймовірність, що йому не вистачає сили спини. І це перше, що йому потрібно наростити, а не м'язи "Я – Легенди", – каже тренер.

У наші дні ми проводимо купу часу сидячи, і це стає причиною напруження м'язів грудей і ослаблення ромбоподібних м'язів і м'язів середньої частини спини. Зміцнення цієї останньої групи м'язів поверне лопатки у правильне та безпечне положення, налаштувавши тебе на успіх у кожній вправі: від жиму лежачи до відтискань та згинань на біцепс.

"Тренування спини – це ще й найкоротший шлях до успіху у фітнесі: вона миттєво покращить поставу Сміта та допоможе йому стати вищим", – додав він.

Почни з тяги гантелей: намагайся зробити 3 підходи по 10 – 12 повторень на кожну сторону 2 – 3 рази на тиждень.


Вправи з гантелями допоможуть опрацювати м'язи спини / Фото Unsplash

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3. Сила кардіо

Якщо Сміт хоче позбутися зайвого жиру, у нього виникне спокуса займатися на біговій доріжці, але це не найкращий варіант.

"Чесно кажучи, останнє, що тобі потрібно, якщо ти намагаєшся повернутися у форму, – це нескінченні кардіо-вправи: веслування, їзда на велосипеді або біг. Пам'ятай: через роки після тренувань твоє тіло перестає рухатися з правильною механікою, і повторення цих поганих механік знову і знову може призвести до болю в колінах, спині й інших проблемах", – зауважує Семюел.

Сміт повинен почати з відновлення своєї сили, виконуючи ключові рухи: відтискання, тяги гантелей, румунську станову тягу, а також присідання з власною вагою.

"Це також важливо, адже після 40 років часто настає саркопенія, вікова втрата м'язової маси у чоловіків. Ти не можеш компенсувати цю втрату м'язів, набираючи кілометри на біговій доріжці. Ти можеш компенсувати це, наполегливо працюючи над нарощуванням і збереженням м'язів", – додає експерт.


Замість звичного бігу тренери рекомендують станову тягу / Фото Unsplash

4. Подружися з медболом

Чоловіки після 50, такі як Сміт, також стикаються з іншою проблемою: їхні тіла не настільки вибухонебезпечні, як раніше, і з віком дуже важливо наполегливо працювати, щоб підтримувати цю вибухову силу.

"Щоб тренувати вибухову силу, тобі потрібно працювати з легкою вагою, а потім рухатися з великою швидкістю", – пояснює Семюел.

Найпростіша вправа, яку може виконувати Сміт, – робота з медболом. Просто притисни м'яч до грудей і зроби усе можливе, щоб кинути його якомога вище. Дай йому вдаритися об землю та повтори кидок знову. Виконай 3 підходи по 3 повторення на день, щоб зберегти та розвинути вибухову силу. Це не лише просто та весело, а й надзвичайно ефективно.


Візьми на озброєння медбол / Фото James Michelfelder

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Якщо Вілл Сміт візьме на озброєння ці поради, то дуже скоро він вражатиме своїх підписників ідеальним тілом. І ми не сумніваємося, що десь так воно і буде.

Автор: Назарій Лазур