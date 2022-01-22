Як повинні сперечатися щасливі пари: проста порада експерта

Важливо розуміти, що навіть у найщасливіших стосунках знаходиться місце для суперечок. Головне в цьому ділі – не перегнути палицю. І, на щастя, ми знаємо, як цього домогтися.

У парі може бути багато спірних моментів: чи то через те, що твоя кохана забула зарядити джойстики від приставки, чи через те, що вона ніколи не викидає волосся з душу. Однак, варто розуміти, що не кожна суперечка повинна перетворюватися на справжнісіньку катастрофу. Науковці ж розповіли, як з цим справляються щасливі пари.

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У звіті, опублікованому в журналі Family Process, який складала Емі Рауер, ад'ютант-професор дитячих і сімейних досліджень, говориться:

"Щасливі пари схильні до конфронтації, орієнтованої на пошук рішень, навіть до тем, які вони обирають для обговорення".

Щоб дійти до такого висновку, дослідники вивчили дві вибірки одружених і ймовірно щасливих гетеросексуальних пар. Одна з них складалася з 57 пар у віці близько 30 років, які перебували у шлюбі в середньому 9 років. Інша – 70-річні пари, які разом по 40 років. Потім їх попросили перерахувати та ранжувати предмети, що викликають найбільшу кількість суперечок у їхній парі.

Результати такі: близькість, довкілля, побут і, навіть, здоров'я. Усе це – предмети найсерйозніших суперечок, якщо вірити відповідям респондентів. Натомість ревнощі, релігія або родина належать до найменш серйозних причин для конфліктів.

Потім Емі Рауер та її команда спробували зрозуміти, як ці пари справлялися зі своїми конфліктами. Виявилося, що вони насправді вирішили зосередитися на проблемах, які можна легко вирішити за допомогою чітких і конкретних рішень. Натомість опитані відмовилися від суперечок, пов'язаних з проблемами, які стосуються складніших питань.



У щасливих парах зосереджуються на легких проблемах / Фото Afif Kusuma

Іншими словами: вони віддають перевагу легшому шляху, уникаючи ризику на надто слизькій поверхні.

На думку професора Рауер, це навіть є причиною того, що конфлікти цих пар були "здоровішими". Вона уточнює, що "зосередження уваги на найскладніших проблемах може підірвати довіру партнерів у стосунках".

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Тому вона пропонує, щоб пари, коли це можливо, починали з вирішення легких проблем. І лише після цього можна братися за щось значно серйозніше. Це однозначно позитивно вплине на клімат між вами.