Как должны спорить счастливые пары: простой совет эксперта

Важно понимать, что даже в самых счастливых отношениях находится место для споров. Главное в этом деле – не перегнуть палку. И, к счастью, мы знаем, как этого добиться.

В паре может быть много спорных моментов: то ли из-за того, что твоя возлюбленная забыла зарядить джойстики от приставки, то ли из-за того, что она никогда не выбрасывает волосы из душа. Однако следует понимать, что не каждый спор должен превращаться в настоящую катастрофу. Ученые рассказали, как с этим справляются счастливые пары.

Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

В отчете, опубликованном в журнале Family Process, который составляла Эми Рауэр, адъютант-профессор детских и семейных исследований, говорится:

"Счастливые пары склонны к конфронтации, ориентированной на поиск решений, даже тем, которые они выбирают для обсуждения".

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи изучили две выборки женатых и вероятно счастливых гетеросексуальных пар. Одна из них состояла из 57 пар в возрасте около 30 лет, состоящих в браке в среднем 9 лет. Другая – 70-летние пары, которые вместе по 40 лет. Затем их попросили перечислить и ранжировать предметы, вызывающие наибольшее количество споров в их паре.

Результаты таковы: близость, окружающая среда, быт и, даже, здоровье. Все это – предметы самых серьезных споров, если верить ответам респондентов. В то же время ревность, религия или семья относятся к наименее серьезным причинам для конфликтов.

Затем Эми Рауэр и ее команда попытались понять, как эти пары справлялись со своими конфликтами. Оказалось, они действительно решили сосредоточиться на проблемах, которые можно легко решить с помощью четких и конкретных решений. В то же время опрошенные отказались от споров, связанных с проблемами, касающимися более сложных вопросов.



В счастливых парах сосредотачиваются на легких проблемах / Фото Afif Kusuma

Другими словами: они предпочитают более легкий путь, избегая риска на слишком скользкой поверхности.

По мнению профессора Рауэр, это даже является причиной того, что конфликты этих пар были "здоровее". Она уточняет, что "средоточие внимания на самых сложных проблемах может подорвать доверие партнеров в отношениях".

Это интересно Эксперт назвала 5 шагов, которые сделают тебя самым лучшим любовником

Поэтому она предлагает, чтобы пары, когда это возможно, начинали с решения легких проблем. И только после этого можно браться за что-нибудь гораздо серьезнее. Это однозначно положительно отразится на климате между вами.