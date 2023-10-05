Як говорити з дітьми про інопланетян: поради письменниці

Чи є там хтось? А це ж питання, яке у всіх нас у голові час від часу виникає. Ба навіть часто – враховуючи всі досягнення космічних телескопів, роботизовані місії на інші планети й навіть дикі заголовки, пов'язані з НЛО. Питання непросте і для дорослих, а для дітей воно може здаватися страшним та захоплюючим.

Щоб допомогти відрізнити факти від вигадки, письменниця та ведуча подкасту Wild Thing Лора Кранц написала книгу "Чи є там хтось? Пошуки позаземного життя: від амеб до прибульців". У книзі раціонально розглядають пошуки позаземного розуму, відомі приклади легенд про НЛО та багато іншого.

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Космос – це круто

Кранц глибоко занурюється у тему. Але пояснювати її для дорослої аудиторії – це одне. Дорослі вже знають, що таке ДНК, еволюція тощо – бодай приблизно. А пояснювати дітям – геть інше, треба пояснити все простою мовою!

У книзі авторка вказує, що питання інопланетного життя розташувалося у сірій зоні. І насправді немає відповіді на питання "чи є там хтось". Так само як немає відповіді на питання про снігову людину. Але це територія, де можна думати про речі з наукової точки зору, дивуватися і висувати гіпотези.

Ми живемо в суспільстві, де речі мають тенденцію бути чорно-білими, хорошими чи поганими, правильними чи неправильними, з одного боку чи з іншого. І в цьому випадку ви просто повинні бути такими: "Можливо, там є інопланетяни. Я бачу обидві сторони цього аргументу". Я бачу всі можливі варіанти розвитку подій. І я все ще не знаю напевно,

– каже Кранц.

Та хай там як, дітям корисно бачити, як працює наука, і що наука має велику часову шкалу, від 50-х. "Це важливо розуміти дітям – що наука постійно розвивається, переглядає і переосмислює, намагається зрозуміти все якнайкраще, використовуючи наявні на свій час докази. А ще космос - це круто", – додає авторка.



Відповіді на питання "чи є там хтось" насправді немає – принаймні поки що / Фото freepik

Як же говорити з дітьми про інопланетян

Як пояснювати дітям про інопланетян? Ось історія про Оумуамуа (перший міжзоряний об'єкт, проліт якого крізь Сонячну систему було зафіксовано 19 жовтня 2017), де були начебто істоти, які прилітають з-за меж Сонячної системи.

Розповідаємо дітям, що ця штука дуже здалеку, і це дуже круто – на її прикладі зрозуміти, наскільки великий Всесвіт, і які речі подорожують у ньому. Але чи були там якісь істоти – ми просто не знаємо.

там якісь істоти – ми просто не знаємо. А ще можна дивитися на фотографії, які надходять з космічного телескопа Джеймса Вебба. Просто ж відвисає щелепа від того, наскільки вони дивовижно красиві та жахливо приголомшливі. А от чи живуть там інопланетяни – знову ж таки, ми не знаємо.

Щодо НЛО, як пише Кранц, люди ніби втратили розум. Очевидно, що це питання, про яке люди багато думають, навіть якщо не говорять про це кожен день. І це чудова можливість застосувати раціональне мислення! До прикладу, "люди говорили мені", але "на власні очі я не бачив" – це точно не серйозне свідчення. А якщо бачив на власні очі – тоді що саме?

Я не сумніваюся, що в небі відбуваються якісь дивні речі, і що пілоти щось бачать. Але я вважаю, що для цього має існувати процес реєстрації, який не має стигми, пов'язаної з цим,

– переконана Кранц.

Для дітей ще в цій історії передовсім важливе здивування – яке може затертися, коли вони дорослішають. "Здивування дуже важливе, бо воно допомагає зрозуміти, як влаштований твій світ. І воно змушує вас думати про речі з різних точок зору. І з наукової також. І я думаю, що це дуже цінна річ для дітей", – каже авторка.

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Ба й для дорослих дуже важливо цікавитися навколишнім світом, цікавитися тим, як живуть інші, ставити під сумнів власні думки про речі й переконання. Це вже виходить за межі науки – це усе життя!