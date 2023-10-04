Men 24 пропонує тобі прочитати кілька фактів про космос, які цікаво буде знати кожному. А також пройти невеличкий тест, щоб переконатися, що у темі тижня ти орієнтуєшся достатньо добре.
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Пропонуємо спочатку пройти цікавий тест, а після цього – поновити та поповнити свої знання про космос! Гарантуємо, ти дізнаєшся багато нового та цікавого!
Тест: Що ти знаєш про Всесвіт?
Десять цікавих фактів про космос, які варто знати кожному
- Місяць, радше за все, раніше був частиною Землі – він відколовся, коли велике космічне тіло вдарило в нашу планету мільярди років тому. Вчені розрахували, що об’єкт розміром у Марс зіткнувся зі Землею 4,5 мільярда років тому. Від об’єкта або нашої планети відколовся шматок, який і став Місяцем, а ще – змусив вісь Землі злегка нахилитися.
- Яскравість Сонця за минулі 100 років збільшилася на 1 відсоток. А світло нашого Сонця, яке ми бачимо щодня, вже дуже старе – йому десятки тисяч років. Це тому, що енергія, яку ми отримуємо, утворилася в ядрі Сонця близько 30 000 років тому. Саме стільки часу треба фотонам, щоб пробитися з центру Сонця на поверхню. А ось після "визволення" до людей вони сягають лише за 8 хвилин.
На зоряному небі можна побачити тисячі зірок, а насправді їх – секстильйони / Фото unsplash@nathananderson
- Кожен рік народжується приблизно 40 нових зірок – і це тільки в нашій галактиці. За результатами дослідження Австралійського національного інституту, кількість зірок у відомому Всесвіті загалом становить приблизно 70 секстильйонів, а це 70 000 мільйонів мільйонів мільйонів. Та є вчені, які кажуть, що секстильйонів не менше 200! Так, порахувати їх справді важко.
- До прикладу, якщо подивитися на найдальшу з видимих з Землі зірок, ми побачимо її такою, якою вона була 4 мільярди років тому. Саме стільки часу потрібно світлу, щоб пролетіти від тієї зірки до нашої планети. Адже швидкість світла – лише 300 000 кілометрів на секунду, і це найшвидший із відомих спосіб руху. А якби хтось захотів на машині дістатися до найближчої зірки (а це Проксима Центавра), то йому довелося б на швидкості близько 100 кілометрів на годину їхати 50 мільйонів років.
- До слова, маса Сонця становить 99,86% маси всієї Сонячної системи (1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 кілограмів), і лише 0,14% – це планети та астероїди. При цьому сонячна речовина розміром у головку шпильки, якби потрапила в атмосферу нашої планети, з неймовірною швидкістю почала б поглинати кисень і за секунди знищила все живе навколо в радіусі 160 кілометрів.
- Спалах наднової зірки також супроводжується виділенням гігантської кількості енергії. У перші 10 секунд після вибуху зірка виробляє більше енергії, ніж Сонце за 10 мільярдів років. За короткий період часу вона виробляє більше енергії, ніж усі об'єкти в галактиці разом узяті (не враховуючи інші наднові).
Велика Ведмедиця – не сузір'я, як часто думають, а астеризм – оптичний самообман / Фото unsplash@niclas_lundin
- Велика Ведмедиця – чи не найвідоміше, скажеш ти, сузір'я нашого неба. Але ні – це не сузір'я, а так званий астеризм. Саме так називається скупчення зірок, які насправді розташовані дуже далеко одна від одної, навіть у різних галактиках. Просто через особливе розташування Землі щодо астеризму нам здається, що вони перебувають в одній площині.
- Ще один цікавий факт: більшість важких елементів, які можна знайти в організмі людини (це кальцій, залізо, вуглець тощо) – це побічні продукти вибуху групи наднових зірок, який поклав початок формуванню Сонячної системи. Ще після Великого Вибуху крихітні частинки з’єдналися в водень і гелій, які потім у дуже щільних і гарячих центрах зірок об’єдналися в такі елементи, як залізо. Тобто, можна сказати, ми створені зі зоряного пилу.
- Після 1957 (рік запуску першого штучного супутника) людство встигло просто засіяти орбіту Землі різноманітними супутниками. Але за весь цей час з "айсбергом", повторивши долю "Титаніка", зіткнувся лише один – у 1993 році супутник Olympus від European Space Agency був знищений через зіткнення з астероїдом.
- У нашій Сонячній системі є тіло, яке дивним чином нагадує Землю – це Титан, супутник Сатурна. Він також має річки, моря, вулкани, щільну атмосферу. Ба навіть відстань між Титаном і Сатурном дорівнює відстані між Землею й Сонцем, а співвідношення ваги цих небесних тіл дорівнює співвідношенню ваги Сонця й нашої планети. Не дивно, що Титан вкрай цікавий земним ученим. Зрештою, хіба в космосі є щось нецікаве?