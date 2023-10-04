Men 24 пропонує тобі прочитати кілька фактів про космос, які цікаво буде знати кожному. А також пройти невеличкий тест, щоб переконатися, що у темі тижня ти орієнтуєшся достатньо добре.

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Пропонуємо спочатку пройти цікавий тест, а після цього – поновити та поповнити свої знання про космос! Гарантуємо, ти дізнаєшся багато нового та цікавого!

Тест: Що ти знаєш про Всесвіт?

Десять цікавих фактів про космос, які варто знати кожному

Місяць, радше за все, раніше був частиною Землі – він відколовся, коли велике космічне тіло вдарило в нашу планету мільярди років тому. Вчені розрахували, що об’єкт розміром у Марс зіткнувся зі Землею 4,5 мільярда років тому. Від об’єкта або нашої планети відколовся шматок, який і став Місяцем, а ще – змусив вісь Землі злегка нахилитися.

радше за все, раніше був частиною Землі – він відколовся, коли велике космічне тіло вдарило в нашу планету мільярди років тому. Вчені розрахували, що об’єкт розміром у Марс зіткнувся зі Землею 4,5 мільярда років тому. Від об’єкта або нашої планети відколовся шматок, який і став Місяцем, а ще – змусив вісь Землі злегка нахилитися. Яскравість Сонця за минулі 100 років збільшилася на 1 відсоток. А світло нашого Сонця, яке ми бачимо щодня, вже дуже старе – йому десятки тисяч років. Це тому, що енергія, яку ми отримуємо, утворилася в ядрі Сонця близько 30 000 років тому. Саме стільки часу треба фотонам, щоб пробитися з центру Сонця на поверхню. А ось після "визволення" до людей вони сягають лише за 8 хвилин.



На зоряному небі можна побачити тисячі зірок, а насправді їх – секстильйони / Фото unsplash@nathananderson

Кожен рік народжується приблизно 40 нових зірок – і це тільки в нашій галактиці. За результатами дослідження Австралійського національного інституту, кількість зірок у відомому Всесвіті загалом становить приблизно 70 секстильйонів, а це 70 000 мільйонів мільйонів мільйонів. Та є вчені, які кажуть, що секстильйонів не менше 200! Так, порахувати їх справді важко.

– і це тільки в нашій галактиці. За результатами дослідження Австралійського національного інституту, кількість зірок у відомому Всесвіті загалом становить приблизно 70 секстильйонів, а це 70 000 мільйонів мільйонів мільйонів. Та є вчені, які кажуть, що секстильйонів не менше 200! Так, порахувати їх справді важко. До прикладу, якщо подивитися на найдальшу з видимих з Землі зірок, ми побачимо її такою, якою вона була 4 мільярди років тому. Саме стільки часу потрібно світлу, щоб пролетіти від тієї зірки до нашої планети. Адже швидкість світла – лише 300 000 кілометрів на секунду, і це найшвидший із відомих спосіб руху. А якби хтось захотів на машині дістатися до найближчої зірки (а це Проксима Центавра), то йому довелося б на швидкості близько 100 кілометрів на годину їхати 50 мільйонів років.

щоб пролетіти від тієї зірки до нашої планети. Адже швидкість світла – лише 300 000 кілометрів на секунду, і це найшвидший із відомих спосіб руху. А якби хтось захотів на машині дістатися до найближчої зірки (а це Проксима Центавра), то йому довелося б на швидкості близько 100 кілометрів на годину їхати 50 мільйонів років. До слова, маса Сонця становить 99,86% маси всієї Сонячної системи (1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 кілограмів), і лише 0,14% – це планети та астероїди. При цьому сонячна речовина розміром у головку шпильки, якби потрапила в атмосферу нашої планети, з неймовірною швидкістю почала б поглинати кисень і за секунди знищила все живе навколо в радіусі 160 кілометрів.

розміром у головку шпильки, якби потрапила в атмосферу нашої планети, з неймовірною швидкістю почала б поглинати кисень і за секунди знищила все живе навколо в радіусі 160 кілометрів. Спалах наднової зірки також супроводжується виділенням гігантської кількості енергії. У перші 10 секунд після вибуху зірка виробляє більше енергії, ніж Сонце за 10 мільярдів років. За короткий період часу вона виробляє більше енергії, ніж усі об'єкти в галактиці разом узяті (не враховуючи інші наднові).



Велика Ведмедиця – не сузір'я, як часто думають, а астеризм – оптичний самообман / Фото unsplash@niclas_lundin