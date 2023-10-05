Чтобы помочь отличить факты от вымысла, писательница и ведущая подкаста Wild Thing Лора Кранц написала книгу "Есть ли там кто-нибудь? Поиски внеземной жизни: от амеб до пришельцев". В книге рационально рассматривают поиски внеземного разума, известные примеры легенд об НЛО и многое другое.

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Космос – это круто

Кранц глубоко погружается в тему. Но объяснять ее для взрослой аудитории – это одно. Взрослые уже знают, что такое ДНК, эволюция и так далее. А объяснять детям – совсем другое, надо объяснить все простым языком!

В книге автор указывает, что вопрос инопланетной жизни расположился в серой зоне. И на самом деле нет ответа на вопрос "есть ли там кто-нибудь". Так же как нет ответа на вопрос о снежном человеке. Но это территория, где можно думать о вещах с научной точки зрения, удивляться и выдвигать гипотезы.

Мы живем в обществе, где вещи имеют тенденцию быть черно-белыми, хорошими или плохими, правильными или неправильными, с одной стороны или с другой. И в этом случае вы просто должны быть такими: "Возможно, там есть инопланетяне. Я вижу обе стороны этого аргумента". Я вижу все возможные варианты развития событий. И я все еще не знаю наверняка,

– говорит Кранц.

Как бы там ни было, детям полезно видеть, как работает наука, и что наука имеет большую временную шкалу, с 50-х. "Это важно понимать детям – что наука постоянно развивается, пересматривает и переосмысливает, пытается понять все наилучшим образом, используя имеющиеся в свое время доказательства. А еще космос – это круто", – добавляет автор.



Ответа на вопрос "есть ли там кто-нибудь" на самом деле нет – по крайней мере пока / Фото freepik

Как же говорить с детьми об инопланетянах

Как объяснять детям об инопланетянах? Вот история об Оумуамуа (первый межзвездный объект, пролет которого сквозь Солнечную систему был зафиксирован 19 октября 2017), где были якобы существа, прилетающие из-за пределов Солнечной системы.

Рассказываем детям, что эта штука очень издалека, и это очень круто – на ее примере понять, насколько велика Вселенная, и какие вещи путешествуют в ней. Но были ли там какие существа – мы просто не знаем.

там какие существа – мы просто не знаем. А еще можно смотреть на фотографии, поступающих с космического телескопа Джеймса Уэбба. Просто отвисает челюсть от того, насколько они удивительно красивы и ужасно потрясающие. А вот живут ли там инопланетяне – опять же, мы не знаем.

Относительно НЛО, как пишет Кранц, люди словно сошли с ума. Очевидно, что это вопрос, о котором люди много думают, даже если не говорят об этом каждый день. И это отличная возможность применить рациональное мышление! К примеру, "люди говорили мне", но "собственными глазами я не видел" – это точно не серьезное свидетельство. А если видел своими глазами – тогда что именно?

Я не сомневаюсь, что в небе происходят какие-то странные вещи и что пилоты что-то видят. Но я считаю, что для этого должен существовать процесс регистрации, не имеющий стигмы, связанной с этим,

– убеждена Кранц.

Для детей еще в этой истории прежде всего важно удивление – которое может затереться, когда они взрослеют. "Удивление очень важно, потому что оно помогает понять, как устроен твой мир. И оно заставляет вас думать о вещах с разных точек зрения. И с научной тоже. И я думаю, что это очень ценная вещь для детей", – говорит автор.

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Да и для взрослых очень важно интересоваться окружающим миром, интересоваться тем, как живут другие, подвергать сомнению собственные мнения о вещах и убеждениях. Это уже выходит за пределы науки – это вся жизнь!