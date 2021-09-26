Як позбутися неприємних запахів вдома: прості способи
Джерело:Almanac
Приходиш додому – а там невідь-звідки щось неприємно пахне? На жаль, така халепа може спіткати кожного.
Запахи поту, цибулі, часнику, диму, зіпсованої їжі, фарби – все це іноді дратує. Та всього цього можна легко позбавитися.
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Позбавляємося неприємних запахів
Зіпсованої їжі
Не було світла, вимкнувся холодильник, і квартира наскрізь просякла запахами зіпсованої їжі? Не біда.
- Все зіпсуте викинь, а холодильник натри свіжим лимоном. А потім постав туди склянку з харчовою содою. Ото й усе.
Цибулі
З'їв цибулину, а потім згадав, що сьогодні планував цілуватися (чи на нараду йти, хай їй грець)?
- Прополощи рот теплою водою і пожуй кінзу, селеру або листок петрушки.
А коли від неприємного запаху позбавився – насолоджуйся / Фото unsplash
Часника
Не відкриємо Америку – спосіб той же, що й із цибулею (пожуй петрушку або інші згадані трави).
- Ну, якщо вже під рукою нічого з того немає – погризи кавові зерна.
Поту
Якщо вже ти пропотів і неприємно пахнеш, не шукай дезодорант (запізно, друже – ним слід скористатися до того, як почнеш пітніти).
- Тож доведеться прийняти душ і переодягнутися.
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Диму
Це для ситуацій, коли з усього гардеробу єдиною чистою сорочкою виявилася та, в якій ти їздив на шашлики.
- Що робити? Візьми порохотяг і пройдися ним по одягу!
Фарби
Якщо ти щось фарбував вже тиждень тому, а запах все ще в кімнаті – не панікуй.
- Постав по кутках кілька тарілок зі сіллю – і залишки фарби вивітряться дуже швидко.