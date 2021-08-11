Від неприємного запаху не застрахований ніхто. Підвищена активність, стреси, переживання. Усе це змушує нас більше пітніти. І, звичайно ж, цей піт вбирається в наш одяг і взуття. І якщо ти не будеш регулярно їх прати, то доведеться з часом боротися з неприємним запахом. Ми розповімо тобі, як це зробити.

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Як позбутися неприємного запаху кросівок

Безпомилковий спосіб позбутися неприємного запаху кросівок – додати столову ложку харчової соди у кожен кросівок. Вона має антибактеріальні та дезінфікаційні властивості, тож ефективно бореться з неприємним запахом.

Поклади по столовій ложці харчової соди на устілки та залиш взуття на ніч. Наступного ранку ти відчуєш, що неприємний запах зник. Якщо харчової соди нема, то можна скористатися тальком. Також чудово впливає на результат лаванда або листя шавлії.

Також ти можеш побороти неприємний запах ніг. Для цього можеш відварити листя шавлії у воді. Проціди цей відвар та додавай настій у таз з водою. Відмочуй у ньому ноги протягом 15 хвилин, щоб позбутися неприємного запаху.



За допомогою відварів можна позбутися неприємного запаху ніг / Фото Unsplash

Як прибрати запах брудного одягу у спортивній сумці

Забув брудну футболку у спортивній сумці? Щоб позбутися неприємного запаху, обприскай її антибактеріальним засобом. Залиш на деякий час і поклади до пральної машини.

Харчова сода також допомагає позбутися неприємного запаху спортивної сумки. Після того, як ти відіправ її, додай 2 ложки соди всередину, застібни та добряче струси. Залиш на кілька днів. Після цього відкрий сумку та видали соду за допомогою щітки.

Як позбутися неприємного запаху з рота

Згідно з дослідженням Lacer, 8 з 10 респондентів використовують рідину для полоскання рота. Звичайно ж, хороша гігієна порожнини рота необхідна для підтримки хорошого дихання. Але є багато домашніх прийомів, які також можуть тобі допомогти.

Наприклад, можна жувати лимон. Після їжі рот можна прополоскати водою. Також можна пити настій ароматних трав, наприклад, м'яти, чебрецю та шавлії. Або ж пожувати гвоздику.



Можеш пожувати лимон, щоб позбутися неприємного запаху з рота / Фото Unsplash

Як позбутися запаху у ванній

Одним з основних джерел неприємного запаху у ванній є труби. Тож спробуй додати 3 столові ложки бікарбонату соди, а потім ще 3 столові ложки оцту. Зачекай пів години, перш ніж спустити воду. Це позбавить труби сміття та грибка. А саме вони і є одними з тих чинників, які змушують накопичувати не надто приємний аромат у ванній.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб позбутися неприємного запаху. Це дозволить тобі почуватися упевненішим.