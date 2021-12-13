Том Голланд за всю свою кар'єру показав, що він може сміливо експериментувати зі стрижками. І, будемо відвертими, більшість з них йому личать. Ми назвемо 3 стрижки зірки Marvel, які дозволяють йому завжди бути на висоті.

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1. Коротка стрижка

Знаменита стрижка Buzz Cut була в моді протягом поколінь, і це тому, що за нею легко доглядати. А ще вона дозволяє додати певної "зухвалості" образу.

Перевага цієї зачіски, яку колись носив і Девід Бекхем, і Кріштіану Роналду, і Джейк Джилленгол, полягає в тому, що волосся може бути або дуже коротким, або трохи довшим. Усе залежить від твоїх вподобань.

Але тут потрібно звернути увагу на форму свого черепа. Декому личитиме мінімум волосся, а декому потрібно буде залишати бодай якусь довжину.

2. Об'єм зверху

Це ще одна класична зачіска. Її особливість полягає в тому, що довжина волосся у ній порівняно невелика. Тож за нею максимально легко доглядати кожному чоловікові. Навіть тому, у кого недостатньо вільного часу.

Це базова зачіска, яка характеризується мінімальною довжиною з боків і об'ємом зверху. Але вона не нагадує класичного помпадура.

3. Пишна грива

Це зачіска, якій властива більша довжина. Але не це боб або щось подібне, що вимагало б значно більшого догляду. Перевага цієї зачіски полягає в тому, що вона дозволяє максимально експериментувати з укладкою.

Це класична зачіска, яка дозволяє тобі більше грати зі своєю зовнішністю. Вона чудово працює, коли у тебе хвилясте волосся, а також допомагає обрамити твоє обличчя. Голланд на власному прикладі показує, що ця стрижка може бути як вкрай елегантною, так і досить бунтарською.

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Якщо ти фанат Marvel та Тома Голланда, то можеш взяти на озброєння одну з його зачісок. Нагадуємо, що волосся – не зуби, тож не варто боятися експериментувати зі своєю стрижкою.