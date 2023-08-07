Як правильно набрати масу без зайвого жиру: 6 золотих порад

Коли ти прагнеш набрати вагу, існує ризик того, що набір ваги може відбуватися завдяки жиру. А це не найздоровіший і не найдоцільніший варіант.

Занадто мала вага може бути небезпечною (так само, як і надмірна), вона може свідчити про те, що ти не харчуєшся належним чином. А ще вона може бути наслідком розладу харчової поведінки або деяких захворювань. Але також може бути, що твій метаболізм від природи швидкий, і є багато причин, чому люди прагнуть це змінити.

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Першою з них, ймовірно, є здоров'я. Але збільшення ваги також може бути пов'язане з бажанням мати певний зовнішній вигляд. Наприклад, коли ти хочеш мати м'язисту статуру, яка відображає час і зусилля, які ти вкладаєш у тренування і підняття "заліза".

І так само як існує здоровий спосіб схуднення, є кілька речей, які ти можеш зробити, щоб набір ваги відбувався здоровим способом. І щоб ти отримав те, чого дійсно хочеш, а саме м'язи, а не жир.

1. Збільшуй калорійність раціону

Формула відносно проста: якщо ти хочеш набрати вагу, тобі потрібно споживати більше калорій, ніж ти спалюєш у процесі повсякденної діяльності. А це означає, що твої порції їжі можуть бути більшими або тобі потрібно збагатити те, що ти їси, деякими додатковими інгредієнтами.



Нарости кількість калорій в раціоні / Фото Drazen Zigic

2. Зосередься на типі калорій, які споживаєш

Не просто збільшуй кількість калорій, а розумій, що не всі вони однакові і не всі – забезпечують тебе необхідними поживними речовинами. Збільшення калорійності має відбуватися не завдяки нездоровій або обробленій їжі, а завдяки білкам, вуглеводів і корисних жирів.

Важливо розуміти, що є продукти, які значно корисніші та багатші на поживні речовини. І саме їх потрібно додавати у раціон, якщо ти хочеш уникнути зайвих кілограмів, які ти починаєш набирати з жиру.

3. Більше прийомів їжі протягом дня

Хороший спосіб їсти більше, не відчуваючи, що ти луснеш після кожного прийому їжі, – це розділити їжу на менші порції, але частіше їсти кілька разів на день. Май на увазі, що експерти рекомендують вживати білок під час кожного прийому їжі, а також бажано додавати якусь форму здорового жиру, наприклад, авокадо, і цільнозернові вуглеводи, пам'ятаючи про те, що твій раціон повинен бути збалансованим.

4. Зміни свій режим тренувань

Силові тренування з обтяженнями ідеально підходять для тих, хто хоче наростити м'язову масу, оскільки вони допомагають опрацювати м'язи, збільшуючи їхню силу, розмір, а також деяку витривалість, якщо ти робиш це правильно.

Крім того, тренування з обтяженнями допомагають наростити м'язову масу, яка спалює більше енергії та жиру, щоб нормально функціонувати. А ще запобігають втраті маси з часом і в процесі природного старіння.



Спробуй переглянути свою тренувальну рутину / Фото senivpetro

5. Покладайся на харчові добавки

Рекомендується отримувати більшість поживних речовин і калорій зі справжньої, натуральної їжі, але якщо ти не можеш цього зробити, можна вживати харчові добавки.

Вони можуть дати тобі енергію, необхідну для повноцінних тренувань, а також додаткові калорії та інші поживні речовини. Останні допоможуть тобі наростити м'язову масу і зберегти досягнуті результати з часом.

6. Висипайся

Віриш чи ні, але сон також дуже важливий, оскільки, за даними Healthline, він є необхідним "інгредієнтом" для росту м'язів. Мало того, що важливо спати 7 – 8 годин на добу. Ти повинен переконатися, що ці години є якісними і що ти отримуєш необхідний відпочинок.



Приділяй сну достатньо свого часу / Фото gpointstudio

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