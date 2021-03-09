Не роби так ніколи: 5 поширених чоловічих помилок під час носіння браслетів

І хоч раніше браслети не вважалися звичайним аксесуаром для чоловіків, зараз усе змінилося. Побачити чоловіка з браслетом на руці – не така вже й рідкість. Але недостатньо просто придбати аксесуар, який тобі подобається. Потрібно ще й вміти його носити. Men 24 розповість тобі про поширені помилки під час носіння браслета.

Хороший і стильний браслет може підкреслити твій імідж. А також він може звести нанівець усі твої старання. Розповідаємо, чого не варто робити під час носіння браслета, щоб не виглядати недолуго.

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1. Не звертаєш увагу на поєднання

Ти можеш привезти крутий браслет з відпочинку на Занзібарі, носити його щодня, нагадуючи собі про незабутню відпустку. Але чи потурбувався ти про те, щоб він личив до твого образу? Ясна річ, що в поєднанні з плавками відмінно виглядатиме будь-який браслет. Але як щодо костюма? А годинника?

Експерти рекомендують вибирати браслети, які по кольоровій гаммі личитимуть до іншого твого вбрання. Або ж перегукуватимуться з годинником, поясом чи іншими аксесуарами. Так тобі вдасться доповнити образ.



Браслет повинен відмінно підходити до твого годинника або інших аксесуарів / Фото Unsplash

2. Він тобі не підходить

Надто тісний або надто вільний браслет може створити низку незручностей. Ти постійно поправлятимеш його. Якщо ти носиш браслет на одній руці з годинником, то надто вільний може заплутуватися в ремінці годинника.

Якщо у тебе є можливість відрегулювати браслет під своє зап'ястя – зроби це. Так тобі буде значно зручніше носити аксесуар.

3. Він завеликий

Браслет повинен доповнювати твій образ, а не привертати увагу до себе. Наприклад, обери собі браслет з морською тематикою або літаком, натякаючи на своє захоплення. Але це зовсім не означає, що літак повинен бути розміром з величезного павука.

Мінімалізм зараз у тренді, тож акуратний невеликий браслет дозволить не лише підкреслити твій стиль, а й зможе трохи розповісти про його власника.

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4. Занадто багато браслетів

Відмінна порада, яку ти можеш почути: краще менше, ніж більше. Якщо ж ти не можеш зупинитися на одному браслеті, то стилісти дозволяють носити на руці до трьох. Але за умови, що усі вони тонкі.

Також варто потурбуватися, щоб браслети не бряжчали. Ти ж не хочеш, щоб на тебе оглядалися, коли йдеш містом.



Надто велика кількість браслетів годиться для неформальних образів / Фото Unsplash

5. Не зважаєш на ситуацію

У повсякденному житті ти можеш сміливо носити браслети та не заморочуватися через це. Але якщо ж ти ідеш на ділову зустріч, то переконайся, що вони:

личать до костюма;

не мають якогось прихованого символізму, який не оцінять партнери;

не відволікатимуть увагу під час розмови.

Це ж стосується офісного стилю. Найкращий той браслет, який не впадає у вічі.



Хороший браслет доповнить твій образ / Фото Unsplash

Пам'ятай про те, що браслет – доповнення до твого образу. Він не повинен привертати до себе всю увагу, а також створювати дискомфорт. А найкращий саме той браслет, який ти просто не відчуватимеш на руці.

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