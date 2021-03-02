Хороша та якісна пара взуття – не просто гідне вкладення грошей, це ще й необхідність. Так, хоч ти і сидиш більшість часу вдома, не варто ігнорувати питання стилю. Ми на Men 24 знаємо про щонайменше 5 типів класичного взуття, які підкреслять твій образ, а також дозволять почуватися впевненіше.

Зауважимо, що зовсім не обов'язково купувати усе взуття, про яке ми розповімо далі. Але варто звернути увагу на 1 – 2 пари, які стануть відмінним поєднанням до твого базового гардероба. Гайда разом з нами дивитися, яке чоловіче взуття буде трендовим у 2021 році.

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1. Оксфорди

Якщо ти хочеш мати у шафі лише одну пару класичних туфель, то спочатку слід потурбуватися про оксфорди. Це стиль, який підходить до формальних варіантів.

Як відрізнити оксфорди на полицях магазинів? Тобі потрібно глянути на верх взуття, поруч з вушками. Він утворює літеру V замість набору паралельних ліній. Це й свідчить, що перед тобою саме оксфорди.



Оксфорди – найбільш класична пара взуття / Фото untamedstreet

2. Дербі

Дербі технічно трохи менш формальні, ніж оксфорди, але це не повинно тебе дуже турбувати. Гарна пара може працювати практично з будь-яким костюмом (хоча, можливо, не зі смокінгом). Крім того, таке взуття можна сміливо поєднувати з джинсами або твідовими штанами.



Дербі технічно трохи менш формальні, ніж оксфорди / Фото untamedstreet

3. Броги

Коли ми говоримо про броги, то мовиться не про силует, а про деталі, які йдуть поверх нього. Фірмова перфорація спочатку була функціональною, призначеною для того, щоб вода могла стікати з туфель, які носять для прогулянки по ірландських болотах. Тепер же цей орнамент – усе ще основа сучасного модельного взуття.

Броги менше личать до формального стилю, але їх усе ж можна поєднувати з класичними брюками. Також їх можна сміливо носити з джинсами.



Броги виділяються характерним візерунком / Фото hiconsumption

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4. Лофери

Лофери – універсальне взуття, яке можна носити як з костюмом, так і поєднуючи зі стилем смарт-кежуал. Лофери можуть бути різноманітними: класичні та з китичками. Також вони можуть мати металеву пряжку або інші елементи декору. Тож, якщо у тебе образ максимально стриманий, потрібно віддавати перевагу лоферам без зайвих доповнень.



Лофери – універсальне взуття, яке ідеально личить до стилю смарт-кежуал / Фото ksusentinel

5. Чукки

Чукки – не надто формальне взуття, а ще воно однозначно підійде тобі для прохолодної весни та осені. Чукки бувають різними. Якщо ти обереш модель з загостреним носиком, то їх можна буде носити навіть з костюмом. Замшеві варіанти, наприклад, можна сміливо доповнювати класичними джинсами. Завищена ж підошва дозволить тобі спокійно оминати усілякі нерівності, якими щедро всіяні українські тротуари та дороги.



Чукки важко назвати класичним взуттям / Фото GearMoose

Вибери собі саме ту модель, яка підкреслюватиме твій стиль. До слова, хороше та якісне взуття – те, на що однозначно звертають увагу жінки!

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