Наручний годинник не лише дає тобі можливість знати, котра зараз година. Це ще й відмінний аксесуар, який дозволить підкреслити твій стиль. Але є кілька помилок, яких не варто допускати, якщо ти носиш наручний годинник. Саме про них ми й розповімо тобі!

Якщо ти не хочеш, щоб годинник виглядав недолуго на твоєму зап'ясті, слід звернути увагу на ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш уникнути поширених помилок, які можуть відверто зіпсувати твій образ.

Це цікаво 5 ознак, які допоможуть вибрати якісний наручний годинник

1. Не підганяєш його за розміром

Годинник не повинен "танцювати" на зап'ясті. Це найкращий спосіб пошкодити його під час носіння. Тож, якщо цей аксесуар не підходить тобі ідеально, потрібно підібрати відповідний ремінець або підігнати його у майстерні. Також ти уникнеш небажаного натирання та сплутування з іншими аксесуарами, які ти носиш на руці.

2. Не знаєш, що робить твій годинник

Важливо, щоб ти знав усе про годинник, який плануєш носити. Це дозволить уникнути небажаних ситуацій, пов'язаних, наприклад, з плаванням або прийманням душу з цим аксесуаром. Пам'ятай, що правильна поведінка з годинником дозволить йому прослужити якомога довше, а тобі – отримувати задоволення від його носіння.

3. Не вибираєш годинник під образ

Тобі потрібно також пам'ятати про те, що є годинники для формальних образів, а є спортивні. Тож не варто під костюм вибирати модель, яка більше б підходила для занять спортом. Це дозволить не виглядати недолуго.



Під офіційний стиль потрібно вибирати відповідний годинник / Фото Unsplash

4. Витрачаєш надто багато

Ти можеш переплатити, наприклад, за функціонал, яким не плануєш користуватися. Також висока ціна годинника може бути пов'язаною з іменитістю бренду. Але останнє не завжди означає, що дорогий годинник буде довго служити та тішити тебе. Перед покупкою ми рекомендуємо краще вивчити виробника, на якого ти звернув увагу. Є ймовірність, що удвічі дешевше ти міг би придбати хороший швейцарський механічний годинник.

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5. Носиш шкіряний ремінець, коли спекотно

Немає сезону у році, коли шкіряні браслети заборонені. Це класичний варіант, який подобається багатьом чоловікам. Але ти повинен знати, що влітку шкіряні ремінці змушуватимуть твою руку пітніти, а також можуть викликати подразнення. У таких випадках краще перейти на зручніші та практичніші матеріали, які дихатимуть.

6. Не ремонтуєш годинник

Недостатньо просто знайти ідеальний годинник для себе. Потрібно ще й правильно доглядати за ним: час від часу чистити, обслуговувати. Міняти скло, якщо воно пошкодилося. Усе це дозволить твоєму годиннику зберігатися в ідеальному стані.



За годинником потрібно доглядати, щоб він прослужив якомога довше / Фото Unsplash

7. Неправильне зап'ястя

Стів Макквін носив свій годинник на правому зап'ясті, але чоловіки також часто носять його на лівому. Це залежить від домінуючої руки. Носіння годинника на протилежному зап'ясті знижує ризики появи подряпин. Усе просто!

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Візьми на озброєння наші поради, щоб годинник не лише дозволяв дізнатися час, а й підкреслював твій образ.