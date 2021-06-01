Рятує життя: як правильно використовувати ремінь безпеки і почуватися комфортно

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, використання ременів безпеки зменшує ризик загибелі пасажирів передніх сидінь на 40 – 50%, а задніх – на 25%. Відповідальність за безпеку в авто лежить на водієві.
Ось чому правоохоронці наголошують, обов’язок керманича – пристібатися самому та прослідкувати, щоб усі пасажири зробили те саме. Якщо правильно використовувати автомобільний пасок, він не заважатиме, не обмежуватиме ваших рухів і не буде тиснути.
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Як почуватися комфортно пристебнутим
- Верхня частина ременя повинна проходити через середину плеча та не зачіпати шию.
- Нижній пасок має розміститися над стегнами, а не на животі.
- Натяг ременя повинен бути достатньо тугим, але не занадто – так, щоб можна було просунути руку.
Як правильно пристібатися / Інфографіка 24 каналу
Як працюють ремені безпеки
- Найчастіше під час аварій люди травмуються, вдаряючись об елементи автомобіля. Ремінь безпеки усуває цей чинник і зменшує ймовірність удару.
- Пасок допомагає ефективно спрацювати подушкам безпеки, адже вони працюють не замість ременів, а лише разом з ними.
- Крім того, пристебнутий пасажир не лише зменшує ризик травмуватися самому, а й не може зашкодити іншим. Це, зокрема, стосується тих, хто сидить на задньому сидінні. Без використання пасків безпеки у разі зіткнення вони вдаряться у переднє сидіння із силою, що дорівнює вазі декількох тонн, чим завдають шкоду водію чи іншому пасажиру.
- Ремені утримують людину всередині та не дають випасти назовні під час перекидання транспортного засобу. У наслідку це дозволяє уникнути серйозних травм.
Непристебнутий пасажир ризикує випасти з авто: дивіться відео
Пасажири таксі
- Згідно з Правилами дорожнього руху водії та пасажири таксі також повинні пристібатися як в населеному пункті, так і поза ним.
- Таксисти зобов’язані подбати, щоб ремені безпеки були на передньому та задньому сидіннях, а також нагадати пасажирам про їх використання.