Ось чому правоохоронці наголошують, обов’язок керманича – пристібатися самому та прослідкувати, щоб усі пасажири зробили те саме. Якщо правильно використовувати автомобільний пасок, він не заважатиме, не обмежуватиме ваших рухів і не буде тиснути.

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Як почуватися комфортно пристебнутим

Верхня частина ременя повинна проходити через середину плеча та не зачіпати шию.

Нижній пасок має розміститися над стегнами, а не на животі.

Натяг ременя повинен бути достатньо тугим, але не занадто – так, щоб можна було просунути руку.

Важливо! Щоб ремінь безпеки повноцінно виконував свою функцію, насамперед треба підлаштувати сидіння під зріст людини чи відрегулювати висоту кріплення паска на стійці. Для дітей, які ще не виросли до 145 сантиметрів, потрібно використовувати автокрісло, або ж бустер.



Як правильно пристібатися / Інфографіка 24 каналу

Як працюють ремені безпеки

Найчастіше під час аварій люди травмуються, вдаряючись об елементи автомобіля. Ремінь безпеки усуває цей чинник і зменшує ймовірність удару .

. Пасок допомагає ефективно спрацювати подушкам безпеки , адже вони працюють не замість ременів, а лише разом з ними.

, адже вони працюють не замість ременів, а лише разом з ними. Крім того, пристебнутий пасажир не лише зменшує ризик травмуватися самому, а й не може зашкодити іншим . Це, зокрема, стосується тих, хто сидить на задньому сидінні. Без використання пасків безпеки у разі зіткнення вони вдаряться у переднє сидіння із силою, що дорівнює вазі декількох тонн, чим завдають шкоду водію чи іншому пасажиру.

. Це, зокрема, стосується тих, хто сидить на задньому сидінні. Без використання пасків безпеки у разі зіткнення вони вдаряться у переднє сидіння із силою, що дорівнює вазі декількох тонн, чим завдають шкоду водію чи іншому пасажиру. Ремені утримують людину всередині та не дають випасти назовні під час перекидання транспортного засобу. У наслідку це дозволяє уникнути серйозних травм.

Зверніть увагу! Невикористання ременів безпеки водіями та пасажирами – це правопорушення, за яке передбачений штраф.

Непристебнутий пасажир ризикує випасти з авто: дивіться відео

Пасажири таксі

Згідно з Правилами дорожнього руху водії та пасажири таксі також повинні пристібатися як в населеному пункті, так і поза ним.

Таксисти зобов’язані подбати, щоб ремені безпеки були на передньому та задньому сидіннях, а також нагадати пасажирам про їх використання.



Таксист і його пасажири повинні пристебнутися / Фото pexels