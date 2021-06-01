Вот почему правоохранители отмечают, что обязанность руководителя – пристегиваться самому и проследить, чтобы все пассажиры сделали то же. Если правильно использовать автомобильный ремень, он не будет мешать, не будет ограничивать ваших движений и не будет давить.

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Как чувствовать себя комфортно пристегнутым

Верхняя часть ремня должна проходить через середину плеча и не затрагивать шею.

Нижний пояс должен разместиться над бедрами, а не на животе.

Натяжение ремня должно быть достаточно тугим, но не слишком – так, чтобы можно было просунуть руку.

Важно! Чтобы ремень безопасности полноценно выполнял свою функцию, прежде всего надо подстроить сидение под рост человека или отрегулировать высоту крепления ремня на стойке. Для детей, которые еще не выросли до 145 сантиметров, нужно использовать автокресло, или бустер.



Как правильно пристегиваться / Инфографика 24 канала

Как работают ремни безопасности

Чаще всего во время аварий люди травмируются, ударяясь об элементы автомобиля. Ремень безопасности устраняет этот фактор и уменьшает вероятность удара.

Ремень помогает эффективно сработать подушкам безопасности , ведь они работают не вместо ремней, а только вместе с ними.

, ведь они работают не вместо ремней, а только вместе с ними. Кроме того, пристегнутый пассажир не только уменьшает риск травмироваться самому, но и не может повредить другим. Это, в частности, касается тех, кто сидит на заднем сиденье. Без использования ремней безопасности в случае столкновения они ударятся в переднее сиденье с силой, равной весу нескольких тонн, чем наносят вред водителю или ином пассажиру.

Это, в частности, касается тех, кто сидит на заднем сиденье. Без использования ремней безопасности в случае столкновения они ударятся в переднее сиденье с силой, равной весу нескольких тонн, чем наносят вред водителю или ином пассажиру. Ремни удерживают человека внутри и не дают выпасть наружу при опрокидывании транспортного средства. В последствии это позволяет избежать серьезных травм.

Обратите внимание! Неиспользование ремней безопасности водителями и пассажирами – это правонарушение, за которое предусмотрен штраф.

Непристегнутый пассажир рискует выпасть из автомобиля: смотрите видео

Пассажиры такси

Согласно Правилам дорожного движения водители и пассажиры такси также должны пристегиваться как в населенном пункте, так и вне его.

Таксисты обязаны позаботиться, чтобы ремни безопасности были на переднем и заднем сиденьях, а также напомнить пассажирам об их использовании.



Таксист и его пассажиры должны пристегнуться / Фото pexels