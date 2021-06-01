Вот почему правоохранители отмечают, что обязанность руководителя – пристегиваться самому и проследить, чтобы все пассажиры сделали то же. Если правильно использовать автомобильный ремень, он не будет мешать, не будет ограничивать ваших движений и не будет давить.

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Как чувствовать себя комфортно пристегнутым

  • Верхняя часть ремня должна проходить через середину плеча и не затрагивать шею.
  • Нижний пояс должен разместиться над бедрами, а не на животе.
  • Натяжение ремня должно быть достаточно тугим, но не слишком – так, чтобы можно было просунуть руку.

Як правильно пристібатися / Інфографіка 24 каналу
Как правильно пристегиваться / Инфографика 24 канала

Как работают ремни безопасности

  • Чаще всего во время аварий люди травмируются, ударяясь об элементы автомобиля. Ремень безопасности устраняет этот фактор и уменьшает вероятность удара.
  • Ремень помогает эффективно сработать подушкам безопасности, ведь они работают не вместо ремней, а только вместе с ними.
  • Кроме того, пристегнутый пассажир не только уменьшает риск травмироваться самому, но и не может повредить другим. Это, в частности, касается тех, кто сидит на заднем сиденье. Без использования ремней безопасности в случае столкновения они ударятся в переднее сиденье с силой, равной весу нескольких тонн, чем наносят вред водителю или ином пассажиру.
  • Ремни удерживают человека внутри и не дают выпасть наружу при опрокидывании транспортного средства. В последствии это позволяет избежать серьезных травм.

Непристегнутый пассажир рискует выпасть из автомобиля: смотрите видео

Пассажиры такси

  • Согласно Правилам дорожного движения водители и пассажиры такси также должны пристегиваться как в населенном пункте, так и вне его.
  • Таксисты обязаны позаботиться, чтобы ремни безопасности были на переднем и заднем сиденьях, а также напомнить пассажирам об их использовании.


Таксист и его пассажиры должны пристегнуться / Фото pexels