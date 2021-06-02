Бармен з Дніпра "пригостив" сусідів 14-літровим коктейлем Кривава Мері: кумедне відео

Навіщо дріб'язкувати, якщо можна приготувати гігантський коктейль за один раз. Гарантуємо, що ця 14-літрова Кривава Мері однозначно сподобається і тобі, і твоїм друзям. Якщо ж тобі пощастить так, як і бартендеру Дмитру з Дніпра, то нею зможуть насолодитися навіть сусіди. Розповідаємо, як приготувати коктейль в домашніх умовах.
Бартендер Дмитро на своєму інстаграму показав, як приготувати 14-літровий коктейль Кривава Мері. Лови рецепт приготування напою на основі преміальної лінійки Nemiroff De Luxe.
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"Той самий коктейль, який всі так довго чекали – 14-літрова Кривава Мері", – розповідає на початку відео Дмитро.
Рецепт приготування 14-літрової Кривавої Мері
Інгредієнти:
- Nemiroff Honey Pepper De Luxe – 2 літри
- Томатний сік – 8 літрів
- Сіль – 200 грамів
- Перець – 150 грамів
- Сік лимона – 0,5 літра
- Соус вустерський і табаско – по 50 крапель
Дивися на відео, як приготувати 14-літрову Криваву Мері:
"Нещодавно переборщив з соусами й більше не п'ю його. А після 14-літрової Кривавої Мері навіть думати не буду про нього, хоча навряд чи вийде. Дивіться до кінця обов'язково", – додав він під постом.
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