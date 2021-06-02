Бартендер Дмитрий на своем инстаграме показал, как приготовить 14-литровый коктейль Кровавая Мэри. Лови рецепт приготовления напитка на основе премиальной линейки Nemiroff De Luxe.

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"Тот самый коктейль, который все так долго ждали – 14-литровая Кровавая Мэри", – рассказывает в начале видео Дмитрий.

Рецепт приготовления 14-литровой Кровавой Мэри

Ингредиенты:

Nemiroff Honey Pepper De Luxe – 2 литра

Томатный сок – 8 литров

Соль – 200 граммов

Перец – 150 г

Сок лимона – 0,5 литра

Соус вустерский и табаско – по 50 капель

Смотри на видео, как приготовить 14-литровую Кровавую Мэри:

"Недавно переборщил с соусами и больше не пью его. А после 14-литровой Кровавой Мэри даже думать не буду о нем, хотя вряд ли получится. Смотрите до конца обязательно", – добавил он под постом.

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