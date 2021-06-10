Ідеально для крутої вечірки: як приготувати смачне алкогольне морозиво

Морозиво – улюблені літні ласощі не лише дітей, а й дорослих. Але ні для кого не секрет, що найкраще морозиво – приготовлене власноруч. У Всесвітній день морозива, який відзначають 10 червня, пропонуємо круті рецепти алкогольного морозива!

Якщо ти хочеш круто провести час з друзями, а також дещо охолонути у спекотні літні дні – ці рецепти алкогольного морозива можуть тобі у цьому допомогти.

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Полуничне морозиво з ваніллю

Інгредієнти на 6 порцій:

Полуниця – 450 грамів

Горілка Nemiroff – 75 мілілітрів

Вершки – 300 мілілітрів

Цукор – 150 грамів

Ваніль – 1 стручок

Вафельні ріжки (за бажанням) – 6 штук



Рецепт приготування полуничного морозива з горілкою / Фото Unsplash

Приготування полуничного морозива:

Налий вершки у каструлю. Розріж стручок ванілі, вийми насіння. Додай їх, а також сам стручок, а також цукор до каструлі з вершками. Нагрій вершки. Вони повинні почати кипіти, але не бурхливо. Після цього вимкни плиту. Перелий вершки до миски, дай постояти 10 хвилин. Накрий миску харчовою плівкою та постав до холодильника на пів години, щоб маса охолонула. Коли вершки охолонуть, перелий їх до блендера. Додай помиту полуницю та горілку. Перебий усе до появи однорідної маси. Зберігай її у пластиковому контейнері з кришкою. Поклади контейнер на ніч до морозильної камери. Після цього перебий морозиво ще раз у блендері. Повтори цю процедуру ще кілька разів. Це подарує морозиву вершкову текстуру. Сформуй з морозива кульки та виклади у вафельний ріжок. Смачного!

Морозиво з ревеню

Інгредієнти на 4 порції:

Нарізаний ревінь – 2 склянки

Цукор – половина склянки

Вода – 1 столова ложка

Вершки – 3 склянки

Горілка Nemiroff – 30 мілілітрів

Морська сіль – дрібка



Як приготувати алкогольне морозиво з ревеню / Фото Unsplash

Приготування морозива з ревеню:

Змішай ревінь, цукор і воду в каструлі. Готуй на слабкому вогні, часто помішуючи, протягом 15 – 20 хвилин, поки ревінь не стане м'яким. Збий пюре у блендері та постав до холодильника до повного охолодження. Змішай охолоджену суміш ревеню, холодні вершки, горілку, а також дрібку морської солі у блендері. Перелий у контейнер та постав у морозильну камеру на ніч. Наступного дня знову перебий морозиво кілька разів для отримання кремової текстури. Смачного!

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Вишневе морозиво

Інгредієнти на 9 порцій:

Вишні без кісточок – 500 грамів

Мед – 1 столова ложка

Вода – 1 столова ложка

Ваніль – 1 стручок

Вершки – 1 склянка

Жирне молоко – 1 склянка

Кокосове молоко – 1 склянка

Мед або цукор – ⅓ склянки

Горілка Nemiroff – 50 мілілітрів



Як приготувати вишневе морозиво з горілкою / Фото Unsplash

Приготування вишневого морозива:

Помісти вишню, мед, воду, насіння ванілі та стручок до каструлі. Вари на середньому вогні. Доведи усю суміш до кипіння, зменш вогонь до мінімуму та вари, поки вишня не стане м'якою, а сироп не почне густішати. Відклади, щоб повністю охолонуло. Змішай вершки, молоко, кокосове молоко, мед або цукор до каструлі. Готуй на середньому вогні. Доведи цю суміш до кипіння, зніми з вогню та дай охолонути, перш ніж ставити до холодильника. Прибери стручок ванілі з вишневої суміші. Після цього подрібни її у блендері. Додай молочну суміш, а також горілку та перемішай усе. Вилий морозиво у форму та постав до морозильника на ніч. Наступного дня рекомендуємо ще кілька разів перебити вишневе морозиво, щоб воно отримало кремову текстуру. Смачного!

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Гайда готувати круте алкогольне морозиво. Гарантуємо, що це буде ваш улюблений літній смаколик!