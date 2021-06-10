Ідеально для крутої вечірки: як приготувати смачне алкогольне морозиво

Морозиво – улюблені літні ласощі не лише дітей, а й дорослих. Але ні для кого не секрет, що найкраще морозиво – приготовлене власноруч. У Всесвітній день морозива, який відзначають 10 червня, пропонуємо круті рецепти алкогольного морозива!
Якщо ти хочеш круто провести час з друзями, а також дещо охолонути у спекотні літні дні – ці рецепти алкогольного морозива можуть тобі у цьому допомогти.
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Полуничне морозиво з ваніллю
Інгредієнти на 6 порцій:
- Полуниця – 450 грамів
- Горілка Nemiroff – 75 мілілітрів
- Вершки – 300 мілілітрів
- Цукор – 150 грамів
- Ваніль – 1 стручок
- Вафельні ріжки (за бажанням) – 6 штук
Рецепт приготування полуничного морозива з горілкою / Фото Unsplash
Приготування полуничного морозива:
- Налий вершки у каструлю. Розріж стручок ванілі, вийми насіння. Додай їх, а також сам стручок, а також цукор до каструлі з вершками.
- Нагрій вершки. Вони повинні почати кипіти, але не бурхливо. Після цього вимкни плиту.
- Перелий вершки до миски, дай постояти 10 хвилин. Накрий миску харчовою плівкою та постав до холодильника на пів години, щоб маса охолонула.
- Коли вершки охолонуть, перелий їх до блендера. Додай помиту полуницю та горілку. Перебий усе до появи однорідної маси. Зберігай її у пластиковому контейнері з кришкою.
- Поклади контейнер на ніч до морозильної камери. Після цього перебий морозиво ще раз у блендері. Повтори цю процедуру ще кілька разів. Це подарує морозиву вершкову текстуру.
- Сформуй з морозива кульки та виклади у вафельний ріжок. Смачного!
Морозиво з ревеню
Інгредієнти на 4 порції:
- Нарізаний ревінь – 2 склянки
- Цукор – половина склянки
- Вода – 1 столова ложка
- Вершки – 3 склянки
- Горілка Nemiroff – 30 мілілітрів
- Морська сіль – дрібка
Як приготувати алкогольне морозиво з ревеню / Фото Unsplash
Приготування морозива з ревеню:
- Змішай ревінь, цукор і воду в каструлі. Готуй на слабкому вогні, часто помішуючи, протягом 15 – 20 хвилин, поки ревінь не стане м'яким.
- Збий пюре у блендері та постав до холодильника до повного охолодження.
- Змішай охолоджену суміш ревеню, холодні вершки, горілку, а також дрібку морської солі у блендері.
- Перелий у контейнер та постав у морозильну камеру на ніч. Наступного дня знову перебий морозиво кілька разів для отримання кремової текстури. Смачного!
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Вишневе морозиво
Інгредієнти на 9 порцій:
- Вишні без кісточок – 500 грамів
- Мед – 1 столова ложка
- Вода – 1 столова ложка
- Ваніль – 1 стручок
- Вершки – 1 склянка
- Жирне молоко – 1 склянка
- Кокосове молоко – 1 склянка
- Мед або цукор – ⅓ склянки
- Горілка Nemiroff – 50 мілілітрів
Як приготувати вишневе морозиво з горілкою / Фото Unsplash
Приготування вишневого морозива:
- Помісти вишню, мед, воду, насіння ванілі та стручок до каструлі. Вари на середньому вогні. Доведи усю суміш до кипіння, зменш вогонь до мінімуму та вари, поки вишня не стане м'якою, а сироп не почне густішати. Відклади, щоб повністю охолонуло.
- Змішай вершки, молоко, кокосове молоко, мед або цукор до каструлі. Готуй на середньому вогні. Доведи цю суміш до кипіння, зніми з вогню та дай охолонути, перш ніж ставити до холодильника.
- Прибери стручок ванілі з вишневої суміші. Після цього подрібни її у блендері. Додай молочну суміш, а також горілку та перемішай усе.
- Вилий морозиво у форму та постав до морозильника на ніч. Наступного дня рекомендуємо ще кілька разів перебити вишневе морозиво, щоб воно отримало кремову текстуру. Смачного!
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Гайда готувати круте алкогольне морозиво. Гарантуємо, що це буде ваш улюблений літній смаколик!