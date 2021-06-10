Если ты хочешь круто провести время с друзьями, а также несколько остыть в жаркие летние дни – эти рецепты алкогольного мороженого могут тебе в этом помочь.
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Клубничное мороженое с ванилью
Ингредиенты на 6 порций:
- Клубника – 450 граммов
- Водка Nemiroff – 75 миллилитров
- Сливки – 300 миллилитров
- Сахар – 150 граммов
- Ваниль – 1 стручок
- Вафельные рожки (по желанию) – 6 штук
Рецепт приготовления клубничного мороженого с водкой / Фото Unsplash
Приготовление клубничного мороженого:
- Налей сливки в кастрюлю. Разрежь стручок ванили, вынь семена. Добавь их, а также сам стручок, а также сахар в кастрюлю со сливками.
- Нагрей сливки. Они должны начать кипеть, но не бурно. После этого выключи плиту.
- Перелей сливки в миску, дай постоять 10 минут. Накрой миску пищевой пленкой и поставь в холодильник на полчаса, чтобы масса остыла.
- Когда сливки остынут, перелей их в блендер. Добавь вымытую клубнику и водку. Перебей все до появления однородной массы. Храни ее в пластиковом контейнере с крышкой.
- Положи контейнер на ночь в морозильную камеру. После этого перебей мороженое еще раз в блендере. Повтори эту процедуру еще несколько раз. Это подарит мороженому сливочную текстуру.
- Сформируй из мороженого шарики и выложи в вафельный рожок. Приятного тебе аппетита!
Мороженое из ревеня
Ингредиенты на 4 порции:
- Нарезанный ревень – 2 стакана
- Сахар – половина стакана
- Вода – 1 столовая ложка
- Сливки – 3 стакана
- Водка Nemiroff – 30 миллилитров
- Морская соль – щепотка
Как приготовить алкогольное мороженое из ревеня / Фото Unsplash
Приготовление мороженого из ревеня:
- Соедини ревень, сахар и воду в кастрюле. Готовь на слабом огне, часто помешивая, в течение 15 – 20 минут, пока ревень не станет мягким.
- Взбей пюре в блендере и положи в холодильник до полного остывания.
- Перебей охлажденную смесь ревеня, холодные сливки, водку, а также щепотку морской соли в блендере.
- Перелей в контейнер и положи в морозильную камеру на ночь. На следующий день снова перебей мороженое несколько раз для получения кремовой текстуры. Приятного тебе аппетита!
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Вишневое мороженое
Ингредиенты на 9 порций:
- Вишни без косточек – 500 граммов
- Мед – 1 столовая ложка
- Вода – 1 столовая ложка
- Ваниль – 1 стручок
- Сливки – 1 стакан
- Жирное молоко – 1 стакан
- Кокосовое молоко – 1 стакан
- Мед или сахар – ⅓ стакана
- Водка Nemiroff – 50 миллилитров
Как приготовить вишневое мороженое с водкой / Фото Unsplash
Приготовление вишневого мороженого:
- Помести вишню, мед, воду, семена ванили и стручок в кастрюлю. Вари на среднем огне. Доведи всю смесь до кипения, убавь огонь до минимума и вари, пока вишня не станет мягкой, а сироп не начнет сгущаться. Отложи, чтобы полностью остыла.
- Соедини сливки, молоко, кокосовое молоко, мед или сахар в кастрюлю. Готовь на среднем огне. Доведи эту смесь до кипения, сними с огня и дай остыть, прежде чем ставить в холодильник.
- Убери стручок ванили с вишневой смеси. После этого измельчи ее в блендере. Добавь молочную смесь, а также водку и перемешай все.
- Вылей мороженое в форму и поставь в морозильник на ночь. На следующий день рекомендуем еще несколько раз перебить вишневое мороженое, чтобы оно получило кремовую текстуру. Приятного тебе аппетита!
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Айда готовить крутое алкогольное мороженое. Гарантируем, что это будет твоим любимым летним лакомством!