Если ты хочешь круто провести время с друзьями, а также несколько остыть в жаркие летние дни – эти рецепты алкогольного мороженого могут тебе в этом помочь.

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Клубничное мороженое с ванилью

Ингредиенты на 6 порций:

Клубника – 450 граммов

Водка Nemiroff – 75 миллилитров

Сливки – 300 миллилитров

Сахар – 150 граммов

Ваниль – 1 стручок

Вафельные рожки (по желанию) – 6 штук



Рецепт приготовления клубничного мороженого с водкой / Фото Unsplash

Приготовление клубничного мороженого:

Налей сливки в кастрюлю. Разрежь стручок ванили, вынь семена. Добавь их, а также сам стручок, а также сахар в кастрюлю со сливками. Нагрей сливки. Они должны начать кипеть, но не бурно. После этого выключи плиту. Перелей сливки в миску, дай постоять 10 минут. Накрой миску пищевой пленкой и поставь в холодильник на полчаса, чтобы масса остыла. Когда сливки остынут, перелей их в блендер. Добавь вымытую клубнику и водку. Перебей все до появления однородной массы. Храни ее в пластиковом контейнере с крышкой. Положи контейнер на ночь в морозильную камеру. После этого перебей мороженое еще раз в блендере. Повтори эту процедуру еще несколько раз. Это подарит мороженому сливочную текстуру. Сформируй из мороженого шарики и выложи в вафельный рожок. Приятного тебе аппетита!

Мороженое из ревеня

Ингредиенты на 4 порции:

Нарезанный ревень – 2 стакана

Сахар – половина стакана

Вода – 1 столовая ложка

Сливки – 3 стакана

Водка Nemiroff – 30 миллилитров

Морская соль – щепотка



Как приготовить алкогольное мороженое из ревеня / Фото Unsplash

Приготовление мороженого из ревеня:

Соедини ревень, сахар и воду в кастрюле. Готовь на слабом огне, часто помешивая, в течение 15 – 20 минут, пока ревень не станет мягким. Взбей пюре в блендере и положи в холодильник до полного остывания. Перебей охлажденную смесь ревеня, холодные сливки, водку, а также щепотку морской соли в блендере. Перелей в контейнер и положи в морозильную камеру на ночь. На следующий день снова перебей мороженое несколько раз для получения кремовой текстуры. Приятного тебе аппетита!

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Вишневое мороженое

Ингредиенты на 9 порций:

Вишни без косточек – 500 граммов

Мед – 1 столовая ложка

Вода – 1 столовая ложка

Ваниль – 1 стручок

Сливки – 1 стакан

Жирное молоко – 1 стакан

Кокосовое молоко – 1 стакан

Мед или сахар – ⅓ стакана

Водка Nemiroff – 50 миллилитров



Как приготовить вишневое мороженое с водкой / Фото Unsplash

Приготовление вишневого мороженого:

Помести вишню, мед, воду, семена ванили и стручок в кастрюлю. Вари на среднем огне. Доведи всю смесь до кипения, убавь огонь до минимума и вари, пока вишня не станет мягкой, а сироп не начнет сгущаться. Отложи, чтобы полностью остыла. Соедини сливки, молоко, кокосовое молоко, мед или сахар в кастрюлю. Готовь на среднем огне. Доведи эту смесь до кипения, сними с огня и дай остыть, прежде чем ставить в холодильник. Убери стручок ванили с вишневой смеси. После этого измельчи ее в блендере. Добавь молочную смесь, а также водку и перемешай все. Вылей мороженое в форму и поставь в морозильник на ночь. На следующий день рекомендуем еще несколько раз перебить вишневое мороженое, чтобы оно получило кремовую текстуру. Приятного тебе аппетита!

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