Татакі з яловичини з соусом з вугра та коктейль Woody Highball: варіанти фудпейрингу

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт татакі з яловичини з соусом з вугра, а також алкогольного коктейлю Woody Highball.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки Nemiroff De Luxe.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати татакі з яловичини з соусом з вугра, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Woody Highball від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

– шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Шеф-кухар Аік Вейшторт зауважив, що одне з найкращих поєднань у гастрономії – горіхи та яловичина. Саме з допомогою приготування м'яса способом Майєра, коли вивільняється кисень з тканин, створюється неповторний смак смаженого м'яса – ідеальний для подачі з горіховим смаком. А соус з вугра збирає смаковий баланс страви.

Татакі з яловичини з соусом з вугра



Татакі з яловичини – популярна страва в японській культурі / Фото Nemiroff

Інгредієнти на 2 порції:

Вирізка яловича США Prime – 150 грамів (75 грамів на порцію)

Соус з вугра – 15 грамів

Рис Венере чорний (для рисових чипсів)

Рибні кістки (з білої риби) – 1 кілограм

Фреш лайма – 340 грамів

Часник – 165 грамів

Рибний соус (магазинний) – 165 грамів

Соус Мірін – 1 літр

Соєвий соус концентрат – 250 грамів

Бульйон – 500 мілілітрів

Фуа-гра – 20 грамів

Яблука – 20 грамів

Оцет – 10 мілілітрів

Цукор – 10 грамів

Трюфельна олія – 10 мілілітрів

Коріандр – кілька гілок

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Рисові чипси: Відвари рис (30 – 40 хвилин). Далі перебий його з водою, в якій він варився. Має вийти рідка однорідна маса. Потім розклади її на силіконовий килимок і суши при температурі 60°C 12 годин. Обсмаж у фритюрі при температурі не менше 220°C.

Соус: Рибні кістки промий і вари з часником до консистенції насиченого бульйону. Далі проціди та додай фреш лайма та соєвий соус. Окремо Мірін поєднай з цукром і випари. Далі поєднай з бульйоном і випари до 1 літра. Соус, коли застигне, стає дуже в'язким.

М'ясо: Обсмаж м'ясо зі всіх сторін на великому вогні (ступінь обсмажування rare). Наріж слайсами по 0,5 сантиметра.

Збираємо страву:

На тарілку викладаємо шарами фуа-гра, зверху м'ясо та накриваємо тонкими шматочками фуа-гра. Пропалюємо горілкою, щоб фуа-гра трішки підтанула. Нарізаємо яблука на слайси. Компресуємо яблука з оцтом, цукром і водою на 15 хвилин. Прикрашаємо коріандром і соусом з вугра. Поливаємо трюфельною олією.



Татакі з яловичини ідеально поєднується з коктейлем на основі горілки Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff

Подавати татакі з яловичини з соусом з вугра ми рекомендуємо з коктейлем Woody Highball від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. Ніжна яловичина надихнула її на створення освіжаючого й одночасно оксамитового напою на основі Nemiroff Rested In Barrel – горілки, яка витримана у діжці. Соус з вугра та м'ясо вона доповнила дещо пряною содовою з макадамського горіха та й обсмаженого каштана, трішки лаймової кислинки та спеції вигідно розкривають кращі сторони страви та саме цієї горілки.

Приготування алкогольного коктейлю Woody Highball

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe Rested In Barrel – 50 мілілітрів

Содова з макадамією та каштановим пюре – 150 мілілітрів

Лайм – 15 мілілітрів

Angostura – 10 крапель

Приготування:

Візьми високий стакан і наповни його кубиками льоду. За необхідності додавай лід під час приготування. Налий горілку Nemiroff De Luxe Rested In Barrel, бітер Angostura, а також содову з макадамією та каштановим пюре. Витисни сік лайма та кинь його до напою; Перемішай усе барною ложкою та насолоджуйся!



Подавати до татакі з яловичини ми рекомендуємо коктейль Woody Highball / Фото Nemiroff

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Смакуй Woody Highball і татакі з яловичини з соусом з вугра у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.