Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки Nemiroff De Luxe.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить татаки из говядины с соусом из угря, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Woody Highball от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что одно из лучших сочетаний в гастрономии – орехи и говядина. Именно с помощью приготовления мяса способом Майера, когда высвобождается кислород из тканей, создается неповторимый вкус жареного мяса – идеальный для подачи с ореховым вкусом. А соус из угря собирает вкусовой баланс блюда.
Татаки из говядины с соусом из угря
Татаки из говядины – популярное блюдо в японской культуре / Фото Nemiroff
Ингредиенты на 2 порции:
- Вырезка говяжья США Prime – 150 граммов (75 граммов на порцию)
- Соус из угря – 15 граммов
- Рис Венере черный (для рисовых чипсов)
- Рыбные кости (из белой рыбы) – 1 килограмм
- Фреш лайма – 340 граммов
- Чеснок – 165 граммов
- Рыбный соус (магазинный) – 165 граммов
- Соус Мирин – 1 литр
- Соевый соус концентрат – 250 граммов
- Бульон – 500 миллилитров
- Фуа-гра – 20 граммов
- Яблоки – 20 граммов
- Уксус – 10 миллилитров
- Сахар – 10 граммов
- Трюфельное масло – 10 миллилитров
- Кориандр – несколько ветвей
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Рисовые чипсы: Отвары рис (30 – 40 минут). Далее перебей его с водой, в которой он варился. Должна получиться жидкая однородная масса. Затем распредели ее на силиконовый коврик и суши при температуре 60 °C 12 часов. Обжарь во фритюре при температуре не менее 220 °C.
Соус: Рыбные кости промой и вари с чесноком до консистенции насыщенного бульона. Далее процеди и добавь фреш лайма и соевый соус. Отдельно Мирин соедини с сахаром и испари. Далее соедини с бульоном и испари до 1 литра. Соус, когда застынет, становится очень вязким.
Мясо: Обжарь мясо со всех сторон на большом огне (степень обжаривания rare). Нарежь слайсами по 0,5 сантиметра.
Собираем блюдо:
- На тарелку выкладываем слоями фуа-гра, сверху мясо и накрываем тонкими кусочками фуа-гра. Прожигаем водкой, чтобы фуа-гра немного подтаяла.
- Нарезаем яблоки на слайсы. Компрессируем яблоки с уксусом, сахаром и водой на 15 минут.
- Украшаем кориандром и соусом из угря. Поливаем трюфельным маслом.
Татаки из говядины идеально сочетается с коктейлем на основе водки Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff
Подавать татаки из говядины с соусом из угря мы рекомендуем с коктейлем Woody Highball от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. Нежная говядина вдохновила ее на создание освежающего и одновременно бархатного напитка на основе Nemiroff Rested In Barrel – водки, которая выдержана в бочке. Соус из угря и мясо она дополнила несколько пряной содовой с макадамского ореха и обжаренного каштана, немного лаймовой кислинки и специи выгодно раскрывают лучшие стороны блюда и именно этой водки.
Приготовление алкогольного коктейля Woody Highball
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe Rested In Barrel – 50 миллилитров
- Содовая с макадамии и каштановым пюре – 150 миллилитров
- Лайм – 15 миллилитров
- Angostura – 10 капель
Приготовление:
- Возьми высокий стакан и наполни его кубиками льда. При необходимости добавляй лед во время приготовления.
- Налей водку Nemiroff De Luxe Rested In Barrel, битер Angostura, а также содовую с макадамии и каштановым пюре. Выжми сок лайма и брось в напиток;
- Перемешай все барной ложкой и наслаждайся!
Подавать к татаки из говядины мы рекомендуем коктейль Woody Highball / Фото Nemiroff
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Наслаждайся Woody Highball и татаки из говядины с соусом из угря в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.