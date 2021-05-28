Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки Nemiroff De Luxe.

Примечательно Слушай и миксуй: как подготовиться к крутой домашней вечеринке

На этот раз мы расскажем, как приготовить татаки из говядины с соусом из угря, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Woody Highball от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что одно из лучших сочетаний в гастрономии – орехи и говядина. Именно с помощью приготовления мяса способом Майера, когда высвобождается кислород из тканей, создается неповторимый вкус жареного мяса – идеальный для подачи с ореховым вкусом. А соус из угря собирает вкусовой баланс блюда.

Татаки из говядины с соусом из угря



Татаки из говядины – популярное блюдо в японской культуре / Фото Nemiroff

Ингредиенты на 2 порции:

Вырезка говяжья США Prime – 150 граммов (75 граммов на порцию)

Соус из угря – 15 граммов

Рис Венере черный (для рисовых чипсов)

Рыбные кости (из белой рыбы) – 1 килограмм

Фреш лайма – 340 граммов

Чеснок – 165 граммов

Рыбный соус (магазинный) – 165 граммов

Соус Мирин – 1 литр

Соевый соус концентрат – 250 граммов

Бульон – 500 миллилитров

Фуа-гра – 20 граммов

Яблоки – 20 граммов

Уксус – 10 миллилитров

Сахар – 10 граммов

Трюфельное масло – 10 миллилитров

Кориандр – несколько ветвей

Это интересно В поисках лучших в мире крепких напитков: что помогает судьям определить победителей конкурсов

Рисовые чипсы: Отвары рис (30 – 40 минут). Далее перебей его с водой, в которой он варился. Должна получиться жидкая однородная масса. Затем распредели ее на силиконовый коврик и суши при температуре 60 °C 12 часов. Обжарь во фритюре при температуре не менее 220 °C.

Соус: Рыбные кости промой и вари с чесноком до консистенции насыщенного бульона. Далее процеди и добавь фреш лайма и соевый соус. Отдельно Мирин соедини с сахаром и испари. Далее соедини с бульоном и испари до 1 литра. Соус, когда застынет, становится очень вязким.

Мясо: Обжарь мясо со всех сторон на большом огне (степень обжаривания rare). Нарежь слайсами по 0,5 сантиметра.

Собираем блюдо:

На тарелку выкладываем слоями фуа-гра, сверху мясо и накрываем тонкими кусочками фуа-гра. Прожигаем водкой, чтобы фуа-гра немного подтаяла. Нарезаем яблоки на слайсы. Компрессируем яблоки с уксусом, сахаром и водой на 15 минут. Украшаем кориандром и соусом из угря. Поливаем трюфельным маслом.



Татаки из говядины идеально сочетается с коктейлем на основе водки Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff

Подавать татаки из говядины с соусом из угря мы рекомендуем с коктейлем Woody Highball от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. Нежная говядина вдохновила ее на создание освежающего и одновременно бархатного напитка на основе Nemiroff Rested In Barrel – водки, которая выдержана в бочке. Соус из угря и мясо она дополнила несколько пряной содовой с макадамского ореха и обжаренного каштана, немного лаймовой кислинки и специи выгодно раскрывают лучшие стороны блюда и именно этой водки.

Приготовление алкогольного коктейля Woody Highball

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe Rested In Barrel – 50 миллилитров

Содовая с макадамии и каштановым пюре – 150 миллилитров

Лайм – 15 миллилитров

Angostura – 10 капель

Приготовление:

Возьми высокий стакан и наполни его кубиками льда. При необходимости добавляй лед во время приготовления. Налей водку Nemiroff De Luxe Rested In Barrel, битер Angostura, а также содовую с макадамии и каштановым пюре. Выжми сок лайма и брось в напиток; Перемешай все барной ложкой и наслаждайся!



Подавать к татаки из говядины мы рекомендуем коктейль Woody Highball / Фото Nemiroff

Приготовь также Орзо с угрем и муссом из сыра и коктейль Wild Berry Fizz: варианты фудпейринга