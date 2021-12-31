Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Терпкий апельсин: спробуй себе в ролі барMENa
Джерело:24 канал
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN рецепт зігріваючого коктейлю Терпкий апельсин.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня, а також круто провести час з друзями. У цьому тобі однозначно може допомогти Терпкий апельсин – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff Bold Orange.
Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями
Це пряний зігріваючий напій, з яскравим і сильним характером, а також приємною, тонізуючою кислинкою. Справжнє соковите поєднання апельсина та смородини, а також свіжості розмарину, яке доповнюється карамельним, м'яким тілом.
Приготування гарячого коктейлю Терпкий апельсин
Інгредієнти:
- Nemiroff Bold Orange – 600 мілілітрів
- Сік чорної смородини – 1500 мілілітрів
- Бітер Кампарі – 200 мілілітрів
- Карамельний сироп – 150 мілілітрів
- Медовий сироп – 200 мілілітрів
- Свіжий розмарин – 7 грамів
- Мускатний горіх – 2 грами
- Мелена кориця – 2 грами
- Гвоздика – 2 грами
- Паличка кориці
Гарячий напій приготовлений на горілці Nemiroff Bold Orange / Фото Pinterest
Приготування коктейлю:
- Налий у сотейник горілку Nemiroff Bold Orange.
- Додай до неї решту інгредієнтів, крім розмарину.
- Прогрій усе, але не доводь до кипіння.
- Розлий по бокалах, а також прикрась свіжим розмарином.
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Насолоджуйся гарячим алкогольним коктейлем Терпкий апельсин, приготовленим на Nemiroff – бренді горілки №1 в Україні, – у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.