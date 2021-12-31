Мы на Men 24 знаем, как важно расслабиться после рабочей недели, а также круто провести время с друзьями. В этом тебе однозначно поможет Терпкий апельсин – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff Bold Orange.
Стоит внимания Nemiroff будет согревать посетителей новогодней ярмарки в Киеве авторскими горячими коктейлями
Это пряный согревающий напиток с ярким и сильным характером, а также приятной, тонизирующей кислинкой. Настоящее сочное сочетание апельсина и смородины, а также свежести розмарина, дополняемое карамельным, мягким телом.
Приготовление горячего коктейля Терпкий апельсин
Ингредиенты:
- Nemiroff Bold Orange – 600 миллилитров
- Сок черной смородины – 1500 миллилитров.
- Битер Кампари – 200 миллилитров
- Карамельный сироп – 150 миллилитров
- Медовый сироп – 200 миллилитров
- Свежий розмарин – 7 граммов
- Мускатный орех – 2 грамма
- Молотая корица – 2 грамма
- Гвоздика – 2 грамма
- Палочка корицы
Горячий напиток приготовленный на водке Nemiroff Bold Orange / Фото Pinterest
Приготовление коктейля:
- Налей в сотейник водку Nemiroff Bold Orange.
- Добавь к ней остальные ингредиенты, кроме розмарина.
- Прогрей все, но не доводи до кипения.
- Разлей по бокалам, а также укрась свежим розмарином.
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Наслаждайся горячим алкогольным коктейлем Терпкий апельсин, приготовленным на Nemiroff – бренде водки №1 в Украине, – в хорошей компании, чтобы расслабиться и круто провести вечер!