Картопляна брускета з м'яким Камамбером та коктейль Nemiroff Cosmo: варіанти фудпейрингу

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт картопляної брускети з м'яким Камамбером, а також алкогольного коктейлю Nemiroff Cosmo.
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки The Inked Collection від Nemiroff.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати картопляну брускету з м'яким Камамбером і карамельним інжиром, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Nemiroff Cosmo від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.
Як зауважив шеф-кухар, інжир суттєво відрізняється від інших ягід своїм смаком. Про смакову сумісність Камамберу й інжиру узагалі можна написати книгу. Це поєднання дарує надзвичайну насолоду. Соковитий інжир з карамельною скоринкою смачніший, ніж свіжий. А солодкий карамельний інжир з сиром, свіжа м'ята, терпкі нотки Aperol й грейпфрута, гірчинка журавлини в коктейлі та фінальна нотка коктейлю – димна гілочка розмарину, здивують справжніх гурманів.
Поєднання коктейлю Nemiroff Cosmo та картопляної брускети потішить гурманів / Фото Nemiroff
Картопляна брускета з м'яким Камамбером
Інгредієнти на 2 порції:
- Борошно Манітоба (Італія) – 600 грамів
- Картопля, запечена у мундирі – 600 грамів
- Сіль – 30 грамів
- Молоко – 50 грамів
- Живі дріжджі – 20 грамів
- Цукор – 20 грамів
- Тепла вода – 200 грамів
- Камамбер – 60 грамів
- Вершки 33% жирності – 10 грамів
- Свіжий інжир – 1 штука
- Мед – 10 грамів
Приготування картопляної брускети:
Тісто для брускети
- Муку змішуємо з запеченою картоплею, додаємо сіль та воду. Перемішуємо, залишаємо на 15 хвилин відпочити.
- В окремій посудині змішуємо тепле молоко, цукор і дріжджі. Чекаємо, поки підійметься піна. Додаємо до основної маси з картоплею молоко з дріжджами та замішуємо круте тісто.
- Залишаємо на кілька годин. Тісто має вирости у 2 – 3 рази. Після того, як воно підніметься, розрізаємо на 200-грамові шматочки та розкатуємо брускети.
- Смажимо на сковороді до готовності, як звичайні млинці. Потім розрізаємо на скибки.
Подавай картопляну брускету з коктейлем на горілці Nemiroff The Inked Collection / Фото Nemiroff
Готуємо інжир: поріж на дольки інжир і карамелізуй з медом на сковороді.
Збираємо страву: на брускету виклади Камамбер, перемішаний з вершками за допомогою вилки. Поверх нього виклади карамелізований інжир. Прикрась страву гілочками свіжої м'яти.
Подавати картопляну брускету з Камамбером ми рекомендуємо зі свіжим коктейлем Nemiroff Cosmo від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. На створення цього напою її надихнув класичний Cosmopolitan. Цей пряний алкогольний коктейль ідеально доповнить картопляну брускету, а також може бути відмінним дигестивом для підтримки дружніх розмов ввечері.
Приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Cosmo
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 45 мілілітрів
- Aperol – 20 мілілітрів
- Сік грейпфрута – 20 мілілітрів
- Гілочка розмарину
Коктейль Nemiroff Cosmo може бути ідеальним дигестивом / Фото Nemiroff
Приготування коктейлю Nemiroff Cosmo:
- Налий у шейкер, наповнений льодом, смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol та сік грейпфрута.
- Добряче перемішай усе це та перелий в охолоджену склянку через стейнер.
- Подай коктейль Nemiroff Cosmo з підпаленою гілочкою свіжого розмарину.
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Насолоджуйся Nemiroff Cosmo та картопляною брускетою з Камамбером у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.