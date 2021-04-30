Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить картофельную брускетту с мягким Камамбером и карамельным инжиром, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff Cosmo от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Как отметил шеф-повар, инжир существенно отличается от других ягод по своему вкусу. О вкусовой совместимости Камамбера и инжира вообще можно написать книгу. Это сочетание дарит величайшее наслаждение. Сочный инжир с карамельной корочкой вкуснее, чем свежий. А сладкий карамельный инжир с сыром, свежая мята, терпкие нотки Aperol и грейпфрута, горчинка клюквы в коктейле и финальная нота коктейля – дымная веточка розмарина, удивят настоящих гурманов.
Сочетание коктейля Nemiroff Cosmo и картофельной брускетты порадует гурманов / Фото Nemiroff
Картофельная брускетты с мягким Камамбером
Ингредиенты на 2 порции:
- Мука Манитоба (Италия) – 600 граммов
- Картофель, запеченный в мундире – 600 граммов
- Соль – 30 граммов
- Молоко – 50 граммов
- Живые дрожжи – 20 граммов
- Сахар – 20 граммов
- Теплая вода – 200 граммов
- Камамбер – 60 граммов
- Сливки 33% жирности – 10 грамм
- Свежий инжир – 1 штука
- Мед – 10 граммов
Приготовление картофельной брускетты:
Тесто для брускетты
- Муку смешиваем с запеченным картофелем, добавляем соль и воду. Перемешиваем, оставляем на 15 минут отдохнуть.
- В отдельной посуде смешиваем теплое молоко, сахар и дрожжи. Ждем, пока поднимется пена. Добавляем к основной массе с картофелем молоко с дрожжами и замешиваем крутое тесто.
- Оставляем на несколько часов. Тесто должно вырасти в 2 – 3 раза. После того как оно поднимется, разрезаем на 200-граммовые кусочки и раскатываем брускетты.
- Жарим на сковороде до готовности, как обычные блины. Затем разрезаем на ломтики.
Подавай картофельную брускетту с коктейлем на водке Nemiroff The Inked Collection / Фото Nemiroff
Готовим инжир: порежь на дольки инжир и карамелизируй с медом на сковороде.
Собираем блюдо: на брускетты положи Камамбер, перемешанный со сливками с помощью вилки. Поверх него выложи карамелизованный инжир. Укрась блюдо веточками свежей мяты.
Подавать картофельную брускетту с Камамбером мы рекомендуем со свежим коктейлем Nemiroff Cosmo от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. На создание этого напитка ее вдохновил классический Cosmopolitan. Этот пряный алкогольный коктейль идеально дополнит картофельную брускетту, а также может быть отличным дижестивом для поддержки дружественных разговоров вечером.
Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Cosmo
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 45 миллилитров
- Aperol – 20 миллилитров
- Сок грейпфрута – 20 миллилитров
- Веточка розмарина
Коктейль Nemiroff Cosmo может быть идеальным дижестивом / Фото Nemiroff
Приготовление коктейля Nemiroff Cosmo:
- Налей в шейкер, наполненный льдом, вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol и сок грейпфрута.
- Хорошо перемешай все это и перелей в охлажденный стакан через стейнер.
- Подай коктейль Nemiroff Cosmo с подожженной веточкой свежего розмарина.
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Наслаждайся Nemiroff Cosmo и картофельной брускеттой с Камамбером в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.