Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff.

Тебе понравится Для настоящих королей вечеринок: бармен с Днепра приготовил 14-литровый коктейль Голубая лагуна

На этот раз мы расскажем, как приготовить картофельную брускетту с мягким Камамбером и карамельным инжиром, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff Cosmo от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Как отметил шеф-повар, инжир существенно отличается от других ягод по своему вкусу. О вкусовой совместимости Камамбера и инжира вообще можно написать книгу. Это сочетание дарит величайшее наслаждение. Сочный инжир с карамельной корочкой вкуснее, чем свежий. А сладкий карамельный инжир с сыром, свежая мята, терпкие нотки Aperol и грейпфрута, горчинка клюквы в коктейле и финальная нота коктейля – дымная веточка розмарина, удивят настоящих гурманов.



Сочетание коктейля Nemiroff Cosmo и картофельной брускетты порадует гурманов / Фото Nemiroff

Картофельная брускетты с мягким Камамбером

Ингредиенты на 2 порции:

Мука Манитоба (Италия) – 600 граммов

Картофель, запеченный в мундире – 600 граммов

Соль – 30 граммов

Молоко – 50 граммов

Живые дрожжи – 20 граммов

Сахар – 20 граммов

Теплая вода – 200 граммов

Камамбер – 60 граммов

Сливки 33% жирности – 10 грамм

Свежий инжир – 1 штука

Мед – 10 граммов

Приготовление картофельной брускетты:

Тесто для брускетты

Муку смешиваем с запеченным картофелем, добавляем соль и воду. Перемешиваем, оставляем на 15 минут отдохнуть. В отдельной посуде смешиваем теплое молоко, сахар и дрожжи. Ждем, пока поднимется пена. Добавляем к основной массе с картофелем молоко с дрожжами и замешиваем крутое тесто. Оставляем на несколько часов. Тесто должно вырасти в 2 – 3 раза. После того как оно поднимется, разрезаем на 200-граммовые кусочки и раскатываем брускетты. Жарим на сковороде до готовности, как обычные блины. Затем разрезаем на ломтики.



Подавай картофельную брускетту с коктейлем на водке Nemiroff The Inked Collection / Фото Nemiroff

Готовим инжир: порежь на дольки инжир и карамелизируй с медом на сковороде.

Собираем блюдо: на брускетты положи Камамбер, перемешанный со сливками с помощью вилки. Поверх него выложи карамелизованный инжир. Укрась блюдо веточками свежей мяты.

Подавать картофельную брускетту с Камамбером мы рекомендуем со свежим коктейлем Nemiroff Cosmo от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. На создание этого напитка ее вдохновил классический Cosmopolitan. Этот пряный алкогольный коктейль идеально дополнит картофельную брускетту, а также может быть отличным дижестивом для поддержки дружественных разговоров вечером.

Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Cosmo

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 миллилитров

Aperol – 20 миллилитров

Сок грейпфрута – 20 миллилитров

Веточка розмарина



Коктейль Nemiroff Cosmo может быть идеальным дижестивом / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля Nemiroff Cosmo:

Налей в шейкер, наполненный льдом, вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol и сок грейпфрута. Хорошо перемешай все это и перелей в охлажденный стакан через стейнер. Подай коктейль Nemiroff Cosmo с подожженной веточкой свежего розмарина.

Возьми на вооружение Слушай и миксуй: как подготовиться к крутой домашней вечеринке