Як приготувати окрошку: простий рецепт для справжніх чоловіків

На вулиці стає тепліше, тож у тебе точно виникне бажання охолодитися. А зробити це можна буде не лише за допомогою усіляких коктейлів, а й освіжаючої окрошки. Лови рецепт холодного літнього супу на кефірі, який надзвичайно просто приготувати в домашніх умовах.

Окрошка – популярний холодний літній суп. Для його приготування тобі не потрібно витрачати багато часу та сил. А найцінніше те, що готова страва потішить тебе та дозволить трохи охолонути, коли на вулиці почне лютувати спека.

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Рецепт окрошки на кефірі

Інгредієнти на 1 порцію:

Кефір 1% жирності – 200 мілілітрів

Мінеральна вода – 100 мілілітрів

Куряча грудинка – 50 грамів

Куряче яйце – 1 штука

Редиска – 2 штуки

Огірок – 1 штука

Молода картопля – 1 штука

Зелена цибуля – кілька пір'їн

Кріп

Соус "Хрін"

Сіль та перець



Окрошка – популярний холодний літній суп / Фото Pinterest

Приготування окрошки на кефірі:

Молоду картоплю чистимо, а після цього варимо у підсоленій воді. Відвари курячу грудинку та наріж дрібними кубиками. Варимо куряче яйце. Даємо йому охолонути. Відділяємо жовток від білка. Жовток перетираємо з хроном. Білок від яйця натираємо на дрібній терці. Огірок, редиску та зелену цибулю нарізаємо дрібними кубиками. До кефіру додаємо мінеральну воду у пропорції 1: 2 та перемішуємо.



Рецепт приготування окрошки на кефірі / Фото Deposit Photos

Збираємо страву:

У глибоку охолоджену тарілку виклади нарізані овочі та курячу грудинку. Залий їх сумішшю води та кефіру. Зверху притруси тертим яєчним білком, а також додай жовток з хріном. Додай сіль та перець на смак. Смачного!

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Тепер ти знаєш, що приготувати собі на цих вихідних. Окрошка на кефірі однозначно сподобається, а також стане твоєю улюбленою літньою першою стравою!