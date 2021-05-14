Як приготувати окрошку: простий рецепт для справжніх чоловіків

На вулиці стає тепліше, тож у тебе точно виникне бажання охолодитися. А зробити це можна буде не лише за допомогою усіляких коктейлів, а й освіжаючої окрошки. Лови рецепт холодного літнього супу на кефірі, який надзвичайно просто приготувати в домашніх умовах.
Окрошка – популярний холодний літній суп. Для його приготування тобі не потрібно витрачати багато часу та сил. А найцінніше те, що готова страва потішить тебе та дозволить трохи охолонути, коли на вулиці почне лютувати спека.
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Рецепт окрошки на кефірі
Інгредієнти на 1 порцію:
- Кефір 1% жирності – 200 мілілітрів
- Мінеральна вода – 100 мілілітрів
- Куряча грудинка – 50 грамів
- Куряче яйце – 1 штука
- Редиска – 2 штуки
- Огірок – 1 штука
- Молода картопля – 1 штука
- Зелена цибуля – кілька пір'їн
- Кріп
- Соус "Хрін"
- Сіль та перець
Окрошка – популярний холодний літній суп / Фото Pinterest
Приготування окрошки на кефірі:
- Молоду картоплю чистимо, а після цього варимо у підсоленій воді.
- Відвари курячу грудинку та наріж дрібними кубиками.
- Варимо куряче яйце. Даємо йому охолонути. Відділяємо жовток від білка. Жовток перетираємо з хроном.
- Білок від яйця натираємо на дрібній терці.
- Огірок, редиску та зелену цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
- До кефіру додаємо мінеральну воду у пропорції 1: 2 та перемішуємо.
Рецепт приготування окрошки на кефірі / Фото Deposit Photos
Збираємо страву:
- У глибоку охолоджену тарілку виклади нарізані овочі та курячу грудинку.
- Залий їх сумішшю води та кефіру.
- Зверху притруси тертим яєчним білком, а також додай жовток з хріном.
- Додай сіль та перець на смак. Смачного!
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Тепер ти знаєш, що приготувати собі на цих вихідних. Окрошка на кефірі однозначно сподобається, а також стане твоєю улюбленою літньою першою стравою!